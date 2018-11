L' ex First Lady Michelle Obama si racconta in un libro intimo e profondo

Mani bucate per la First Lady d' America : La bellissima First Lady, Melania Trump, continua a far parlare di se. Durante una visita ufficiale a Toronto, è riuscita a spendere ben 174mila dollari in poche ore. Un vero e proprio record. Gli sprechi di Melania Trump Risale al settembre del 2017, il viaggio a Toronto della Signora Trump. Melania aveva viaggiato, per la prima volta, senza il marito. La notizia è stata resa nota dal sito statunitense Quartz. Se in sei ore trascorse al Cairo, ...

Come Carla Bruni e Michelle Obama : quando le First Lady diventano amiche : Brigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Elie SaabBrigitte Macron in Louis VuittonBrigitte Macron in BalmainBrigitte Macron in BalmainMelania Trump in GucciMelania Trump in Dolce & GabbanaMelania Trump in ValentinoMelania Trump in Dior«Che piacere aver conosciuto una donna cosi umana e eccezionale», ha scritto Carla Bruni sul suo Instagram, per rendere omaggio a Michelle Obama, mentre in tutto il mondo ...

Becoming di Michelle Obama - l'autobiografia della First Lady è su iBookStore - : ... diventando una energica sostenitrice della causa delle donne e delle ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo, modificando radicalmente il modo in cui le famiglie possono vivere una vita più ...

Michelle Obama - ecco la biografia : 'Volevo fare la pediatra - ma sono diventata First lady' : Da quando, con riluttanza, mi sono affacciata alla vita pubblica, mi hanno esaltata come la donna più potente del mondo e demolita dandomi della 'donna nera arrabbiata'. Ho chiesto ai miei detrattori ...

Melania Trump nuda nello Studio Ovale : il video del rapper T.I. fa infuriare la First lady : Melania Trump che si spoglia nello Studio Ovale. Questa l'ultima provocazione del rapper T.I., che sta facendo discutere internet, ma che ha soprattutto scatenato le ire della first lady a stelle e strisce. Una sosia dell'ex modella slovena, ora moglie del presidente americano, compare in un video di poco meno di un minuto con cui l'artista lancia il suo nuovo disco.Le immagini mostrano il tycoon salire a bordo del Marine One, l'elicottero ...

Agnese Landini - moglie di Matteo Renzi/ L'ex First-lady sempre al fianco dei figli e del marito (L'intervista) : Agnese Landini e Matteo Renzi si sono sposati il 27 agosto 1999. L'ex premier e la moglie hanno tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Agnese sempre al fianco della sua famiglia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:45:00 GMT)

Taborelli - filati di eccellenza per First Lady e attori da Oscar : Colverde , Como, , 1 ottobre 2018 - Tra le loro mannequin non ci sono solo le modelle più belle e pagate al mondo, nei giorni scorsi impegnate sulle passerelle di Milano, gli abiti e gli accessori che ...