L' esperimento della creazione delle neonate Ogm cinesi | l' Università di Shenzhen smentisce

Padme - un esperimento alla ricerca del fotone oscuro e della “quinta forza” finora sconosciuta : (Foto: Infn. I Laboratori nazionali di Frascati) Trovare il fotone oscuro e la quinta forza dell’universo: questi gli obiettivi della ricerca di Padme , il nuovo esperimento di fisica che è stato appena inaugurato e che vede l’Italia nuovamente in prima linea con i Laboratori nazionali di Frascati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. L’ esperimento Padme intende capire realmente che cos’è la materia oscura, e ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : con l’esperimento AMS si contribuirà allo studio della materia oscura : “Il volo spaziale umano è fondamentalmente scienza e tecnologia. Per poterci spingere oltre abbiamo bisogno della scienza e della tecnologia che oggi stiamo sviluppando per andare al di là dell’orbita bassa terrestre e spingerci verso la Luna e ancora oltre verso Marte. Se non lo farà la mia generazione lo farà sicuramente la generazione di astronauti successiva“: queste le parole dell’astronauta italiano ESA Luca ...