L' Eredità | la risposta da brividi | rivolta in Valtellina | Flavio Insinna non sa più che

L’ Eredità - gaffe sui Promessi Sposi : la risposta assurda della concorrente : Chissà se gli autori del gioco basato sulla lingua e sugli argomenti di cultura generale, avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Stiamo parlando dell’Eredità, quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno che ultimamente sta regalando gaffe , strafalcioni, errori, e scivoloni. Il programma ha infatti registrato una vera e propria impennata di gaffe . Dal concorrente a ...

L' Eredità - Flavio Insinna contestato dai telespettatori : 'Ma che risposta è?' - il caso Zero alla Ghigliottina : Non ce l'ha fatta Giacomo, il campione dell' Eredità , a portarsi a casa i 95mila euro di montepremi. La tradizionale Ghigliottina finale introdotta dal conduttore Flavio Insinna ha però registrato ...

“In quale sport è campione Gallinari?” : clamorosa gaffe a ‘L’ Eredità ’ - la risposta è… sconcertante! [VIDEO] : La concorrente de ‘L’Eredità’ non conosce Danilo Gallinari, la risposta alla domanda sul fenomeno NBA lascia davvero perplessi Non è la prima volta che a ‘L’Eredità‘ un concorrente risponde in maniera del tutto scorretta alle domande del quiz show, ma questa volta la gaffe è clamorosa . Una donna rispondendo al quesito postole “In quale sport è campione Gallinari?“, ha risposto: “nello ...

L’ Eredità - Flavio Insinna fa la domanda alla concorrente - la risposta fa gelare il sangue : Sconcerto nella puntata de L’Eredità di martedì 30 ottobre 2018. Dopo il dramma del concorrente Paolo che è diventato campione il giorno del suo compleanno, ne è successa un’altra che ha lasciato il pubblico sgomento. Il povero Paolo, per chi avesse perso la puntata di lunedì 29, è diventato campione il giorno del suo compleanno ed era felicissimo e speranzoso di portarsi a casa il montepremi. Solo che, al gioco finale, non è riuscito a ...

Gaffe a L'Eredità : 'Capoluogo delle Marche?' - sconcerto per la risposta data dal concorrente : FUNWEEK.IT - Record di Gaffe a L'Eredità: in una sola puntata i concorrenti del quiz show di Rai1 hanno dato mostra di una scarsa conoscenza sia in geografia che in italiano. Avete mai...