Leonardo elicotteri e Siaarti insieme per l' elisoccorso

Leonardo : contratto da 280 mln con Gdf per 22 elicotteri : Roma, 12 nov., askanews, - Leonardo ha annunciato oggi la firma di un contratto con la Guardia di finanza per 22 elicotteri bimotore di nuova generazione Aw169M. Il contratto, del valore di 280 ...

Leonardo - contratto da GdF per 22 elicotteri : Leonardo ha firmato un contratto con la Guardia di Finanza per 22 elicotteri bimotore di nuova generazione AW169M . Il contratto, del valore di 280 milioni di euro , comprende anche un pacchetto ...

Leonardo : cinque elicotteri multiruolo per l'Aeronautica Militare portoghese : Leonardo ha annunciato che il Ministero della Difesa portoghese ha scelto l 'AW119Kx quale suo nuovo elicottero multiruolo in risposta alle sue diverse esigenze operative. Il contratto, del valore di ...

Leonardo scelto dall'Air Force Usa. Contratto da 2 - 4 miliardi per 84 elicotteri : L'azienda italiana, in collaborazione con Boeing, ha vinto la gara per fornire all'aviazione americana gli elicotteri l'elicottero MH-139, basati sull'AW139

Leonardo - elicotteri a Us Air Fore : ANSA, - ROMA, 25 SET - Scambi in rialzo intorno al +3,7% a 10,85 euro per azione, per le azioni Leonardo nei primi scambi a Piazza Affari. La società ha annunciato nella notte che la Us Air Force ha ...

Leonardo ex Finmeccanica maxi-commessa per gli elicotteri agli Usa : Leonardo vola in Borsa, leggi l'articolo , dopo che ha firmato un contratto con la Us Air Force dal valore di circa 2,4 miliardi di dollari. Il contratto prevede la fornitura fino a 84 elicotteri MH-...

Leonardo fornirà elicotteri alla Difesa Usa per 2 - 4 miliardi : MILANO - Era stata la causa del crollo in Borsa del gruppo Leonardo. Il suo recupero agli occhi dei mercati internazinali non può che ripartire dagli elicotteri. La società controllata dal Tesoro, il ...

Leonardo con Boeing - elicotteri a USAF : ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force , USAF, ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta ...

Leonardo con Boeing - elicotteri a USAF : ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force , USAF, ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta ...

Leonardo con Boeing - elicotteri a USAF : ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force, USAF, ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta ...