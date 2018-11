Leggi razziali | M il bimbo ebreo “troppo piccolo per capire le persecuzioni” I giudici

"I cattolici potevano fare di più per gli ebrei". Il mea culpa del cardinale Bassetti a ottant'anni dalle Leggi razziali : Il presidente dei vescovi italiani interviene a un convegno della Società Dante Alighieri e dice: "Ci fu un clima di pavida indifferenza collettiva, anche di una parte dei cattolici”. Ma il clima oggi "è diverso da ieri"

Le Iene anticipazioni 18 novembre : anniversario delle Leggi razziali : Le Iene anticipazioni 18 novembre – Ritorna nella prima serata di domenica il programma di Italia 1 con nuovi servizi. Al centro della puntata ci sarà l’80° anniversario delle Leggi razziali, un tema legato ad un evento che ha suscitato non poche polemiche. Le anticipazioni de Le Iene si soffermano infatti sull’inaugurazione della Piazza Vittorio Emanuele II, che avverrà durante la celebrazione del Regio Decreto firmato dal suo ...

80 anni fa le Leggi razziali - Sky Sport ripropone il documentario di Matteo Marani : In occasione dell’80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia, Sky Sport ripercorre la memoria storica di quegli anni con una produzione originale, un programma di Matteo Marani, curato da Alessia Tarquinio: “1938: Lo Sport italiano contro gli ebrei&r...

'1938 - Lo sport italiano contro gli ebrei' - 80 anni fa le Leggi razziali : il documentario di Sky Sport : In poco più di due mesi il mondo dello Sport venne assolutamente reso judenfrei , cioè privo di ebrei. Una delle azioni più devastanti in un settore che sia mai avvenuto". E proprio in merito a ...

Lucca : i sommersi - i salvati - i salvatori. Ritratti - racconti e pensieri sulle Leggi razziali : Sabato 17 novembre la Chiesa di San Francesco nell’omonima piazza a Lucca ospita una mattinata di incontri e film dal titolo “I sommersi, i salvati, i salvatori. Ritratti, racconti e pensieri sulle leggi razziali“. Aperto a scuole e cittadinanza e fra gli appuntamenti della quinta edizione delle Conversazioni in San Francesco, l’evento è organizzato nell’ambito della rassegna San Rossore 1938, promossa dall’Università di Pisa e ...

Busto Arsizio - la giunta di centrodestra inaugura piazza con Emanuele Filiberto. 80 anni fa decreto regio sulle Leggi razziali : Il 17 novembre del 1938, con decreto regio, entrano in vigore le leggi razziali. Il 17 novembre 2018, esattamente ottant’anni dopo, qualcuno decide di festeggiare i Savoia. Succede a Busto Arsizio, centomila abitanti nel Basso Varesotto, dove i monarchici italiani, che proprio in città hanno la loro sede, sono già in trepidazione per l’arrivo del principe Emanuele Filiberto, ‘special guest’ scelto, non senza polemiche, dall’amministrazione ...

Il governo elimina le pensioni agli ebrei vittime delle Leggi razziali - : A sostenere la fake news è stata invece la viceministra all'Economia Laura Castelli: 'Ancora una volta ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa pubblicata da La Stampa e ...

Pensioni ebrei vittime Leggi razziali - Quirinale e Governo rassicurano : non ci sono tagli alle prestazioni : ... al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. 'Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella lettera pubblicata da La Stampa - che nell'allegato ...

Dl fisco - comunità ebraiche : “Governo riconsideri taglio delle pensioni a vittime Leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...

Il governo vuole togliere le pensioni ai perseguitati dal fascismo e dalle Leggi razziali : Vetrina di un negozio gestito da ebrei chiuso per le leggi razziali promulgate in Italia nel 1938 (Fonte: it.wikipedia.org) Nel decreto fiscale pubblicato in Gazzetta lo scorso 23 ottobre appare anche un pesante taglio di 50 milioni di euro ai fondi destinati alle vittime del fascismo e delle leggi razziali. Assegni di circa 500 euro in media riconosciuti a poche migliaia di anziani (nati prima del 1945) a titolo di riparazione di un danno che ...

Via le pensioni agli ebrei vittime di Leggi razziali e ai perseguitati dal fascismo : Il decreto fiscale cancella i fondi stanziati per risarcire le vittime delle persecuzioni politiche e delle leggi razziali...