Lecce | 62enne trovato senza vita in casa dopo due settimane | si attende l' autopsia

Blastingnews

: Lecce, 62enne cade in casa dalla scala e muore: cadavere scoperto dopo due settimane - continimarco : Lecce, 62enne cade in casa dalla scala e muore: cadavere scoperto dopo due settimane - umbriatweets : Avete letto? Lecce, 62enne cade in casa dalla scala e muore: cadavere scoperto dopo due settimane -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La notizia di una tragedia della solitudine arriva questa volta da. Secondo quanto riportato dai media locali e nazionali, la salma di un, deceduto da circa due, è stata ritrovata sabato pomeriggio nell'appartamento dove l'uomo viveva da solo. La notizia è stata resa nota poche ore fa. Il cadavere è statoin stato di decomposizione, ad allertare le autorità e i soccorsi sono stati gli inquilini, che avvertivano un odore nauseabondo provenire dall'abitazione della vittima. In pochi minuti sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno sfondato una finestra per entrare in. E' stato solo allora che i soccorritori si sono trovati davanti ad una scena assurda: lo sfortunato uomo giaceva in una pozza di sangue sul pavimento.L'uomo sarebbe caduto dalle scale Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo sarebbe scivolato sulle scale, e quindi ...