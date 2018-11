Le primarie Pd si terranno il 3 marzo

huffingtonpost

: Partito democratico, decisa la data delle primarie: si terranno il 3 marzo 2019 - fattoquotidiano : Partito democratico, decisa la data delle primarie: si terranno il 3 marzo 2019 - matteoc1951 : Peccato,il 4 marzo era perfetto - Cascavel47 : Partito democratico, decisa la data delle primarie: si terranno il 3 marzo 2019 -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La Direzione nazionale del Pd ha approvato il regolamento del congresso che fissa la data delleal 32019. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario.Il regolamento prevede che le candidature, corredate da 1.500 firme raccolte in 5 regioni, siano presentate entro il 12 dicembre. Dal 7 al 27 gennaio si svolgeranno le votazioni nei circoli da parte dei soli iscritti, per selezionare i tre candidati che accedono alle. Il 3 febbraio si svolgerà la Convenzione nazionale e il 3leaperte.I vecchi iscritti potranno confermare il tesseramento al momento di votare al circolo, mentre per i nuovi verrà attivato il tesseramento online fino al 20 dicembre.