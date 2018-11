Le primarie del PD saranno il prossimo 3 marzo

Le primarie del Pd si svolgeranno il 3 marzo : sette sfidanti in corsa per la segreteria : Le primarie del Partito Democratico si svolgeranno il prossimo 3 marzo. Ad ufficializzare la data della votazione è stata la direzione del Pd approvando inoltre il regolamento congressuale pressoché all'unanimità (con 4 astensioni). Il congresso del Partito Democratico, dunque, si aprirà con la convenzione nazionale il prossimo 2 febbraio. In corsa per la segreteria ci sono sette sfidanti.Continua a leggere

Partito democratico - decisa la data delle primarie : si terranno il 3 marzo 2019 : Ora è ufficiale: le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico si terranno il 3 marzo 2019. È quanto deciso dalla Direzione nazionale dei democratici, che ha approvato il regolamento del congresso. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario. La decisione della direzione è arrivata dopo che la Commissione Congresso del Pd ha approvato all’unanimità il regolamento congressuale e trovato anche l’accordo sul tesseramento. ...

Prodi attacca il suo Pd : 'Non ci sono programmi delle primarie - non so se voto' : Romano Prodi è uno degli uomini politici che ha segnato gli ultimi trent'anni della politica italiana. Europeista convinto, grande sostenitore della moneta unica ed anima di una sinistra confluita nel Pd ormai diversi anni fa. Oggi il grande partito riformista sembra in caduta libera e all'orizzonte vede delle primarie che non si sa dove potranno condurre, considerata la necessità di risalire nei consensi ai minimi storici. La voce dell'ex ...

REGIONALI : SUCCESSO DELLE ''primarie'' DI ABRUZZOWEB - FINORA OLTRE 11 MILA ''VOTANTI'' - ''URNE'' APERTE FINO A DOMENICA SERA : Di Stefano e Zelli, infine, sono i protagonisti del mondo civico: il primo, ex parlamentare di Pdl e Forza Italia, ha ufficializzato la candidatura a governatore alla guida DELLE Civiche d'Abruzzo, ...

Il piano di Martina nella corsa alle primarie del Pd : «Ci candidiamo», esordisce Maurizio Martina a ora di pranzo, nella sezione Pd del quartiere San Lorenzo di Roma. Storica roccaforte di sinistra. Non è un utilizzo del plurale maiestatis, ma uno dei concetti chiave della campagna congressuale del segretario uscente del Pd: «Siamo una squadra che ha voglia di lavorare insieme, “l’io”» ci ha già fatto...

Minniti si candida alle primarie del Pd : “Ma la mia famiglia ha delle resistenze” : «La mia famiglia ha una piccola resistenza sull’idea che io abbia deciso di candidarmi». L’ufficialità della candidatura alle primarie del Pd di Marco Minniti arriva così, con una frase tra il pubblico e il privato durante la trasmissione «In mezz’ora in più» su Rai 3....

Domani si apre la fase congressuale del Pd ma si litiga già sulla data delle primarie : La fotografia un po' sgualciata di un partito che va in ordine sparso. Sarà un po' così l'assemblea del Pd che sabato a Roma metterà in moto la macchina del congresso. C'è voluto del tempo e ora c'è già chi chiede che acceleri. Ma questa è solo una delle tante questioni sul tavolo perché poi ci sarà quella dei molti, forse troppi, candidati alla segreteria.Il tempo dei tatticismi ...

Qual è oggi la reale attesa per le primarie del Pd : Se si votasse oggi per le Politiche, il Partito Democratico otterrebbe il 18%: è un dato che - secondo il Barometro Politico Demopolis – segna una lieve ripresa nelle ultime settimane: un punto in più rispetto ad ottobre, ma un consenso che resta ben lontano da quello ottenuto nei dieci anni precedenti. In numeri reali, si passa dagli oltre 11 milioni di voti del 2014 ai 6 milioni di oggi. Che cosa servirebbe per un rilancio ...

Perché la data delle primarie è diventata un problema in casa Pd : Con le primarie a marzo il nuovo leader del Pd rischierebbe di avere un mese scarso per insediarsi, nominare una segreteria...

Sondaggi politici - chi vincerebbe le primarie del Pd : I primi Sondaggi sulle primarie del Partito Democratico mettono in risalto l'incertezza della contesa interna ai dem. Secondo una delle due rilevazioni, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sarebbe nettamente avanti rispetto a Marco Minniti. Un altro Sondaggio, però, vede i due molto più vicini con una sfida equilibrata e il terzo posto per Maurizio Martina.Continua a leggere