Le microtransazioni di Red Dead Online affliggeranno il gameplay?

optimaitalia

: Le microtransazioni di #RedDeadOnline affliggeranno il gameplay? - OptiMagazine : Le microtransazioni di #RedDeadOnline affliggeranno il gameplay? - infoitscienza : Red Dead Online, prime polemiche per le microtransazioni -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)L'attesa per Rednon è durata effettivamente poi troppo: la tanto chiacchierata modalità multigiocatore di RedRedemption 2 è stata infatti resa disponibile (per gli utenti che hanno giocato il titolo dal day one) nella giornata martedì, e chiaramente numerosissimi sono stati i giocatori che non hanno perso tempo e si sono lanciati fin da subito nella scoperta delle nuove feature confezionate ad hoc dai ragazzi di Rockstar Games. Un mondo tutto da scoprire, che promette di riservare tante sorprese quante sono state quelle del comparto single player, sebbene ovviamente ci saranno le dovute differenze del caso.Una delle preoccupazioni maggiori che nelle ultime ore ha attanagliato i fruitori di Redè stata senza dubbio la presenza nel multigiocatore del gioco Rockstar delle tanto temute. Tramite l'esborso di denaro sonante gli utenti ...