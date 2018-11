Le iene | anziani truffati | innamorati | raggirati e ora senza più un soldo

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) La iena Nina Palmieri ha raccontato attraverso il suo servizio, andato in onda nella puntata di ieri sera, martedì 27 novembre 2018 sulle reti Mediaset di Italia Uno, la storia del signor Paolo, il racconto di una vera e propria truffa ben architettata che colpisce vittime anziane, lasciandole completamentedenaro.Il servizio Nel video realizzato dalla Palmieri si evince chiaramente l'amore puro e incondizionato dal settantenne Paolo, che ha perduto i risparmi di un'intera vita, circa cinquanta mila euro, a causa di una truffa perpetrata online su internet. Nel servizio di ieri, si vede un'uomo totalmente sconvolto e allibito, che non trattle lacrime per la delusione e l'amarezza del caso che ha subito: Paolo, infatti, è stato letteralmente raggirato da una giovane ragazza di Londra con origini italiane e dalla organizzazione di truffatori per la quale presta lavoro.La ...