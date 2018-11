Le donne di Pieraccioni | «Lui single? Non c’è da stupirsi»

vanityfair

: Ho appena visto il trailer del nuovo film di #Pieraccioni e dico BASTA ai soliti cliché in cui l'uomo (bruttino per… - perlamiseria7 : Ho appena visto il trailer del nuovo film di #Pieraccioni e dico BASTA ai soliti cliché in cui l'uomo (bruttino per… - Gioia_13 : RT @ilmessaggeroit: Pieraccioni è beato tra le donne: «Ora vi racconto vizi e virtù dei cinquantenni» - TweetNotizie : RT @ilmessaggeroit: Pieraccioni è beato tra le donne: «Ora vi racconto vizi e virtù dei cinquantenni» -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Per la sua tredicesima commedia – Se son rose, nelle sale dal 29 novembre – Leonardosi è circondato di un bel parterre di attrici, tutte nei panni delle ex del protagonista Leonardo (il cabarettista toscano). Ci sono Gabriella Pession, che interpreta Elettra, una professoressa di filosofia con al seguito due figli «indemoniati»; Caterina Murino nelle vesti della suora laica Benedetta; Michela Andreozzi in quelli di Angelica, il primo amore di Leonardo. Antonia Truppo è invece Fioretta, che dopo molti anni decide di cambiare sesso, mentre Claudia Pandolfi interpreta Fabiola, l’ex moglie di Leo con il quale ha avuto la figlia quindicenne Yolanda (Mariasole Pollio).Se son rose di LeonardoSe son rose di LeonardoSe son rose di LeonardoSe son rose di LeonardoSe son rose di LeonardoSe son rose ...