Lazio | Inzaghi-Lotito | luna di fiele

Lazio - Inzaghi graziato : solo multa - con l'Apollon farà turnover : Simone Inzaghi se l'è cavata con una sanzione di 5 mila euro, con diffida,. Il Giudice sportivo non ha dunque infierito sul tecnico biancoceleste che domenica, nei minuti finali di Lazio-Milan, è ...

Lazio - Inzaghi toglie il buon umore a Lotito? La situazione : Il presidente, all'uscita dalla riunione in FIGC, aveva minimizzato, parlando di partecipazione emotiva alla partita, ma, come riporta il Corriere dello Sport, il motivo del malumore sarebbe altro. ...

Lazio - Inzaghi nel mirino per i cambi di domenica e per i conti in rosso : -15 gol fatti : Poteva andare peggio, ma doveva andare meglio. Perché Inzaghi aveva capito la tattica di Gattuso e sulle ripartenze si è fatto fregare. Perché c'è un doppio cambio difficile da giustificare. Simone ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Poco fortunati in zona gol. L’espulsione? Non capivo il motivo” : Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio raggiunto in extremis dai suoi uomini: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. I ragazzi sono stati bravi a disunirsi e a prendersi un pareggio strameritato. Mi dispiace per come avevano preparato la gara, eravamo in ...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo mancati nell'ultimo passaggio' : Così, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Milan, il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi. ' Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi: siamo stati quasi sempre in controllo, abbiamo ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il pareggio” : Lazio-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio ottenuto in extremis contro il Milan: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. […] L'articolo Lazio-Milan, Inzaghi: “Volevamo la vittoria ma ci teniamo il ...

Lazio - Inzaghi : "C'è grande rammarico - ma mi tengo il pareggio" : Il pareggio raggiunto al 94' contro il Milan mantiene la Lazio al quarto posto, ma vista l'emergenza rossonera i biancocelesti avrebbero dovuto puntare al bottino pieno: "Volevamo vincere - ha ammesso ...

Lazio - le pagelle di CM : Correa salva-vita - ad Inzaghi serve più coraggio : Questo è un giocatore che sta tornando importante, per ora lo è nell'economia di gioco, ma un paio di giocate d'alta scuola le ha regalate. , Dal 18' st Lukaku 5,5 : Fa poco, si vede poco, non incide ...

Lazio - Inzaghi contro il Milan cerca l'allungo : Dai banchi condivisi a Coverciano alle panchine bollenti di Milan e Lazio. Gattuso c'è arrivato più tardi, ma adesso è diventato il tabù d'Inzaghi: 'Aveva già dimostrato a Pisa di essere forte. È un ...

Lazio - Inzaghi : 'Il Milan ha grandi risorse. Il prato dell'Olimpico è un problema' : Sono appassionato di questo sport e ritengo che per Roma sia un motivo di orgoglio poter ospitare certi eventi, oggi pomeriggio si gioca il test match tra Italia e All Blacks, ndr,. Però quest'anno ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto : “una gara che vale molto in chiave Champions” : Lazio, Simone Inzaghi ha presentato l’incontro col Milan confermando l’assenza di Leiva in mezzo al campo così come i problemi di Durmisi “Speriamo domani che i ragazzi si regalino una grande partita, siamo quarti e vogliamo mantenere la posizione. Ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto contro una grande ma abbiamo nelle corde certe partite”. Battere il Milan per consolidare il quarto posto in ...

Lazio Milan - Simone Inzaghi LIVE in conferenza stampa : LIVE 14:06 24 nov C'è pericolo di poter sottovalutare il Milan? "Sono sincero, me la sarei voluta giocare con le due squadre al completo. Avremo entrambe defezioni, quando ci sono tante partite ...

Lazio - Durmisi : 'Aspetto la mia occasione'. Leiva ko - Inzaghi sceglie Badelj : Vuole scalare le gerarchie, Riza Durmisi. L'esterno danese, smaltita la lussazione al gomito dello scorso ottobre, non vede l'ora di prendersi la Lazio. 'Contro il Marsiglia è stata la prima partita ...

Lazio - Inzaghi vuole sentirsi più grande : Ultima chiamata. È l'esame più importante. Di quelli che è vietato sbagliare. C'è il Milan, l'ennesima occasione da cogliere al volo e non gettare via come accade spesso con le grandi. Battere i ...