Lazio | Inzaghi | Battere l' Apollon per il primo posto nel girone

Apollon-Lazio - Inzaghi : “Ci saranno novità in formazione - puntiamo a vincere il girone” : “Al primo posto teniamo tanto. Sappiamo di avere tre punti di ritardo dall’Eintracht Francoforte, ma domani vogliamo vincere a tutti i costi, quindi faremo i conti. Quella di domani è una partita importante per tutti. In estate sapevamo di poter fare bene in Europa League, siamo stati bravi a superare il turno con due partite d’anticipo. Ci saranno delle novità nella squadra, ma il mio obiettivo è vincere“. Così ...

Lazio - la punta dal futuro incerto aspetta novità da Inzaghi : i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi si è complimentato pubblicamente con lui per l'impegno dimostrato in allenamento, è consapevole delle qualità del 22enne. MERCATO Lazio - Rossi aspetta, ...

Lazio - Inzaghi-Lotito : luna di fiele : IL CASO ROMA Il quarto posto e la qualificazione ai sedicesimi d'Europa League sono dalla sua parte, ma dopo 2 anni e 7 mesi il rapporto con Lotito è sempre più traballante. Inzaghi ha le sue idee ...

Lazio - Inzaghi graziato : solo multa - con l'Apollon farà turnover : Simone Inzaghi se l'è cavata con una sanzione di 5 mila euro, con diffida,. Il Giudice sportivo non ha dunque infierito sul tecnico biancoceleste che domenica, nei minuti finali di Lazio-Milan, è ...

Lazio - Inzaghi toglie il buon umore a Lotito? La situazione : Il presidente, all'uscita dalla riunione in FIGC, aveva minimizzato, parlando di partecipazione emotiva alla partita, ma, come riporta il Corriere dello Sport, il motivo del malumore sarebbe altro. ...

Lazio - Inzaghi nel mirino per i cambi di domenica e per i conti in rosso : -15 gol fatti : Poteva andare peggio, ma doveva andare meglio. Perché Inzaghi aveva capito la tattica di Gattuso e sulle ripartenze si è fatto fregare. Perché c'è un doppio cambio difficile da giustificare. Simone ...

Lazio-Milan - Inzaghi : “Poco fortunati in zona gol. L’espulsione? Non capivo il motivo” : Al termine della gara dell’Olimpico tra Lazio e Milan, Simone Inzaghi ha commentato così il pareggio raggiunto in extremis dai suoi uomini: “Volevamo la vittoria, anche se per com’è andata la gara ci teniamo il pareggio. Abbiamo fatto una buona gara, ma se non fai gol poi rischi di subire. I ragazzi sono stati bravi a disunirsi e a prendersi un pareggio strameritato. Mi dispiace per come avevano preparato la gara, eravamo in ...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo mancati nell'ultimo passaggio' : Così, ai microfoni di Sky Sport, al termine di Lazio-Milan, il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi. ' Sono dispiaciuto soprattutto per i ragazzi: siamo stati quasi sempre in controllo, abbiamo ...