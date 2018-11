Lavoratori a casa | soldi all’estero | il caso Consulmarketing 

lastampa

: Condoni sulla casa, lavoratori in nero nell’azienda di famiglia. Ricordo male o doveva essere il paladino della leg… - raffaellapaita : Condoni sulla casa, lavoratori in nero nell’azienda di famiglia. Ricordo male o doveva essere il paladino della leg… - Linkiesta : Il rischio è che i lavoratori a termine, raggiunti i 12 mesi, limite massimo per il rinnovo senza causale, vengano… - ValeVick2 : RT @Niebbo: Distruggiamo aziende di eccellenza con 100 anni di Storia, bruciamo 3 miliardi di indotto, mandiamo a casa migliaia di lavorato… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Una storia dispariti e dipendenti rimasti senza nulla, di impegni presi e non rispettati, di controlli interni che - una volta tanto - funzionano. A fare chiarezza sulla vicenda della Consulmarketing sarà probabilmente la procura di Milano, che ha già aperto un fascicolo. Di certo per ora in questa vicenda ci sono un migliaio di...