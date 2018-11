Laringite | il collutorio naturale alla camomilla

dilei

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Laè un’infiammazione della laringe molto fastidiosa. Per sconfiggerla possiamo ricorre ad un potente rimedio: laLe cause dellasono di vario tipo e per sconfiggerla è importante capire da cosa è stata provocata. All’origine della patologia spesso c’è un’infezione virale o batterica, ma anche il reflusso gastroesofageo che irrita la mucosa, rendendo la malattia cronica. Infine a causarla possono essere anche dei traumi vocali, come delle urla continue oppure l’inalazione di una sostanza irritante, ad esempio il fumo.Quali sono i sintomi della? Solitamente si avverte un forte mal di gola, accompagnato da difficoltà a respirare e a deglutire. La voce risulta alterata e il sonno viene disturbato dtosse. In alcuni casi l’infiammazione è così forte che si manifesta anche la febbre.Il più delle volte ...