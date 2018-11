L’Amica Geniale, Seconda Puntata: Un’Esperienza Terribile per Lila!

uominiedonnenews

(Di mercoledì 28 novembre 2018)trama: Don Achille è morto e il controllo del rione passa alla famiglia Solara. Elena si fidanza con Gino, mentre Lila invitata ad una festa da Stefano sarà coinvolta in uno spiacevole evento!con le sue due piccole protagoniste Elena e Lila ha rapito i cuori dei telespettatori che si sono appassionati alla fiction targata Raiuno fin dal primo episodio. Nel secondo appuntamento desaranno trasmessi due episodi che si intitolano rispettivamente “ metamorfosi” e “ la smarginatura”. Elena e Lila vivranno il profondo cambiamento fisico della pubertà, tra sogni, aspettative e i primi amori, che sconvolgeranno la vita delle due piccole amiche. Mentre Elena prosegue gli studi, Lila è sempre più concentrata a lavorare nel calzaturificio del padre. I primi amori non tardano a far battere il cuore alle due ragazze. Nonostante il ...