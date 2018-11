L' AMICA GENIALE News e anticipazioni | esordio col botto e Lila conquista tutti

Ludovica Nasti de L'AMICA GENIALE aveva la leucemia - la madre : 'È una guerriera' : Un passato che senza dubbio avrà permesso alla giovane attrice, Ludovica Nasti, di maturare e di crescere anticipatamente rispetto ai suoi coetanei, vista la malattia che l'ha colpita e che come una guerriera è riuscita a sconfiggere a soli dodici anni. La famosa e giovanissima attrice della fiction a puntate L'amica geniale, di Saverio Costanzo e tratta dal best seller di Elena Ferrante, secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, ...

Chi è Saverio Costanzo - il regista de ‘L’AMICA Geniale’ e figlio di Maurizio : Prima della messa in onda l’hashtag #LAmicaGeniale era trend topic di Twitter da ore e il giorno successivo alla prima puntata è arrivata la conferma dai dati di ascolto: ‘L’Amica Geniale’, l’attesissima serie in 8 episodi di Raiuno tratta dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante, è un successone. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, ovvero Lenù e Lila, le due giovani protagoniste, hanno incollato alla tv oltre 7 milioni di telespettatori ...

L’AMICA GENIALE - per me è proprio una figata! Ma si poteva essere più innovativi : Piace. Piace a tutti, dai 10 ai 90 anni. Al di là dei gap generazionali. “Papà, torna a casa presto per vedere insieme L’Amica Geniale”, miagola al telefono Beatrice, 10 anni, al padre Carmine. Io torno in tempo e trovo mia madre, 83 anni, inchiodata davanti al televisore per la prima puntata in onda su RaiUno: “Ma non l’avevi già vista al cinema la serie, proiezione speciale, il mese scorso?”, le dico. “E’ bellissima. La voglio rivedere. Per ...

L’AMICA GENIALE - trame del 27 novembre Le bambole e I soldi : anticipazioni : Quando L’amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un’amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant’anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, ...

Tv - boom per "L'AMICA geniale". Social impazziti per le attrici : Roma, 28 nov., askanews, - L'attesa era enorme per la serie "L'amica geniale", tratta dai romanzi di Elena Ferrante che hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, e il debutto televisivo è ...

"L'AMICA geniale" - partenza col botto : I PERSONAGGI - Lila Cerullo è una ragazzina curiosa e intelligente, capace di leggere prima e meglio degli altri il mondo che la circonda. Raffaella , questo il suo vero nome, è vulcanica e con la ...

Boom di ascolti per L’AMICA GENIALE : il comunicato Rai e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato alla serie : La Rai ha dimostrato in questi due anni che la qualità paga e non è vero che il pubblico è ormai assuefatto a trash e polemiche. Lo ha dimostrato con L’Amica Geniale ieri sera ma lo ha dimostrato portando la danza classica, l’arte e il teatro in prima serata e sempre con ottimi risultati. La serie e produzione internazionale firmata alla regia da Saverio Costanzo è solo una ciliegina che si posiziona su una torta che tutti hanno ...

L’AMICA GENIALE : un prodotto per niente televisivo che potrebbe cambiare la TV : L'Amica Geniale - Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio Considerato il grande successo ottenuto ieri sera dalla prima puntata de L’Amica Geniale, ci troviamo dinanzi a due possibilità. La prima è che il pubblico della TV generalista stia cambiando, che stia allargando i propri confini, apprezzando prodotti di nicchia, andando oltre il suo solito modo di stare davanti al piccolo schermo. La seconda è che la totale e martellante promozione ...

Ascolti Tv di martedì 27 novembre 2018 - l'AMICA è Geniale anche per i telespettatori : Partiamo con la consueta analisi degli Ascolti Tv di martedì 27 novembre . La prima serata verrà archiviata nel segno de l'Amica Geniale . È subito boom di Ascolti, infatti, per la fiction di Rai1: ...

L'AMICA GENIALE - la malattia di Lila. La piccola Ludovica Nasti è una guerriera anche nella vita : Ha debuttato su Rai 1 il 27 novembre la serie evento diretta da Saverio Costanzo e tratta dal best-seller di Elena Ferrante, L'amica Geniale : protagoniste davvero molto brave Elisa Del Genio e ...