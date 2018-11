L' amica Geniale | la malattia di Lila La piccola Ludovica Nasti è una guerriera anche

Perché in tv "L'amica geniale" non è geniale per niente : "L'amica geniale" è esattamente quello che doveva essere. La questione è se questo sia un bene o un male. Per chi conosceva già la storia, e ha visto la fiction Rai con i volumi allineati sul bracciolo, è stato come entrare in una casa vista solo in foto o descritta a voce. È come l'avevo immaginata, non è come l'avevo immaginata, è più ariosa, meno colorata, tutto sommato niente male, me ...

"A chi mi ispiro? Alla Loren" : Ludovica Nasti - star de L'amica Geniale - identica a Sophia : Carnagione olivastra, capelli scuri e profondi occhi verdi: ecco il ritratto di Ludovica Nasti, attrice de L'Amica Geniale, serie targata Rai Uno tratta dai best-seller della scrittrice Elena Ferrante. La giovanissima attrice, classe 2007, interpreta Raffaella (Lila) Cerullo da bambina ed è praticamente al suo esordio cinematografico. Ludovica Nasti è originaria di Pozzuoli dov'è nata il 26 settembre di 11 anni fa e fin da ...

'L'amica geniale' - la qualità paga : Saverio Costanzo e il cast sfidano il pubblico e vincono : Il sospiro di sollievo collettivo si coglie eccome, arrivano le prime rivendicazioni di orgoglio in tema qualità televisiva che, alla fine, paga. I quasi 8 milioni di spettatori, pari al 29.3% di ...

L’amica Geniale recensione - episodi 1 e 2 : il potere dell’istruzione : L’amica geniale, recensione prima puntata: quando studiare era un privilegio Boom di ascolti per la prima puntata de L’amica geniale andata in onda ieri sera su Raiuno. I primi due episodi della serie tratta dal best-seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo sono stati seguiti da una media di 7.092.000 telespettatori pari al 29,3% di share. Il film non ha deluso le aspettative del pubblico perchè è rimasto fedele al ...

È un debutto da 7 milioni di telespettatori, pari al 29.3% di share, quello de L'amica geniale: la serie evento diretta da Saverio Costanzo e tratta dal bestseller di Elena Ferrante ha raccolto nei primi due episodi, trasmessi il 27 novembre su Rai1 dalle 21.31 alle 23.38, una media di 7 milioni 92mila telespettatori.

L'amica Geniale : tra Neorealismo e feuilleton - perché vale la pena guardare la serie tv : La tetralogia L'Amica Geniale di Elena Ferrante è arrivata in tv, grazie alla serie diretta da Saverio Costanzo. Così è stata portata sul piccolo schermo quella contaminazione narrativa dei moduli del romanzo famigliare, del romanzo di formazione e della narrazione storico-sociale che è valsa il successo ai quattro romanzi.Sullo schermo, come su carta, i destini delle due protagoniste si intrecciano e parlano di ...

I maschi fragili e violenti dell’amica Geniale di Elena Ferrante : aspettando il “ricchione” Carracci : La violenza degli uomini sulle donne e degli uomini sugli uomini più fragili è il filo rosso che lega la tetralogia de "L'amica geniale" di Elena Ferrante alla serie televisiva trasmessa da Rai Uno. Un legame che diventerà ancora più profondo quando il figlio di Don Achille, Alfonso Carracci, sarà disprezzato in quanto omosessuale.Continua a leggere

