La voce di Lele dei Negramaro nel primo messaggio dopo il malore video | “Grazie del

optimaitalia

: La sua voce è ferma ma commossa #negramaro - radiodeejay : La sua voce è ferma ma commossa #negramaro - OptiMagazine : La voce di Lele dei @Negramaro tranquillizza i fan, video del primo messaggio dopo il malore: 'Grazie del vostro am… - FattoreSanremo : Questo video mi ha dato tanta tanta gioia! Che bello risentire la tua voce #LeleSpedicato! #Forzalele #negramaro… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Per la prima volta da quando unl'ha colpito nella piscina di casa in Salento, rivelandosi poi un'emorragia cerebrale,Deiha parlato al suo pubblico attraverso unvocale.Il musicista della band di Giuliano Sangiorgi è intervenuto con una nota audio al Vanity Fair Stories, il Festival della rivista omonima che si è tenuto a Milano lo scorso weekend con diversi ospiti, tra cui proprio il frontman deiche tra le altre cose ha realizzato con Andro una performance dal vivo del nuovo singolo Per uno come me.Sul palco, un emozionato Sangiorgi ha introdotto ildi Spedicato per il pubblico, ilda quando, quel 17 settembre scorso, è finito in rianimazione al Vito Fazzi di Lecce ed è stato poi dimessoun mese per essere trasferito in un centro specializzato per la riabilitazione. Decine di migliaia di persone tra semplici ...