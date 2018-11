La voce della Politica Cifarelli | banda ultra larga | Stanziamento Regione per Comuni

La voce della Politica Zes Appulo Lucana - Cifarelli al Ministro Lezzi : approvare in tempi brevi : L'assessore alle Politiche di sviluppo, nel replicare ad alcune dichiarazioni dell'esponente del governo nazionale relative a criticità nella documentazione prodotta dalle Regioni per l'istituzione ...

La voce della Politica Fca : Ugl "Attesa per incontro su futuro stabilimenti e lavoratori" : "Siamo fiduciosi in merito al nuovo piano Fca 2018/2022 nell'attesa di entrare nei particolari che riguardano ogni stabilimento e di incontrare i massimi vertici di Fiat Chrysler Automobiles, domani a ...

Onu - la proposta di Berlino : “Seggio della Francia diventi della Ue - che deve parlare con una voce sola” : Del tema si discute da anni ma ora, con la Brexit, la Francia rimarrà l’unico Paese dell’Unione europea con un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per questo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso sull’Europa all’Università Humboldt a Berlino , ha proposto che “a medio termine il seggio della Francia ” possa “diventare un seggio della Ue. In cambio l’ambasciatore Ue alle ...

Sono riusciti a far tacere la voce libera della Siria : Il giornalista Siria no Raed Fares è stato ucciso il 23 novembre a Kafranbel. Con lui muore l’ultima speranza dei Siria ni di essere ascoltati dal mondo. Leggi

Dolce&Gabbana - in un video promo la modella mangia un cannolo e una voce commenta : “E’ troppo grande per te?”. E’ polemica. Il marchio : “Vittime degli hacker” : Razzismo e sessismo contro la Cina nei video promozionali di Dolce&Gabbana. A poche ore dall’attesissimo evento mondiale dei due stilisti a Shangai sui media e sui social cinesi è scoppiata la polemica. Al centro della contesa i tre video caricati nella pagina Instagram di D&G. In tutti e tre i mini spot appare una ragazza cinese, vestita con lungo abito in paillettes e bracciali del duo italiano, che si siede a tavola e affronta, ...