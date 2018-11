La vergogna del decreto sicurezza

Uomini e donne - Gemma Galgani insultata : 'Sei la vergogna delle donne'. Orrore della Cipollari - caos in studio : Non c'è mai pace per Gemma Galgani . Nella puntata di lunedì 26 novembre di Uomini e donne è stata, fin dal suo ingresso in studio, vittima delle critiche dell'opinionista Tina Cipollari . Il motivo ...

River-Boca - la vergogna del Secolo : Altro che Partita del Secolo. River-Boca, finale di ritorno della Coppa Libertadores tra le due squadre-totem di Buenos Aires, 2-2 all'andata alla Bombonera, è già la Partita della Vergogna. Ieri il match è stato annullato per l'assurda violenza del pre-match. Il pullman del Boca, poco prima di entrare al Monumental, è stato colpito, in una zona assurdamente non presidiata dalle forze dell'ordine, da una fitta ...

Superclasico - River-Boca è ancora a rischio : le ultime novità sulla gara della vergogna : Copa Libertadores, il Superclasico River-Boca continua a far molto discutere, la gara è ancora in dubbio dopo gli scontri di ieri Superclasico, River-Boca: la gara della vergogna. Così è stata descritta da più parti la finale di ritorno di Copa Libertadores che non si è giocata ieri a causa di violenti scontri in quel di Buenos Aires e che si dovrebbe giocare questa sera alle ore 21 italiane. Dovrebbe appunto, perchè ancora non c’è ...

River Plate-Boca Juniors - la finale della vergogna. Incidenti - feriti e Libertadores rinviata : Figuraccia mondiale per il calcio argentino: ultras assaltano il pullman del Boca. Rinvio dopo un lungo tira e molla, terrore per l'ordine pubblico

Anticorruzione - Sgarbi furioso in Aula : “vergogna - la politica muore con questa legge del cazzo” : Nel corso della votazione degli emendamenti al disegno di legge Anticorruzione, alla Camera, è intervenuto un furioso Vittorio Sgarbi, del gruppo Misto: “Voglio che sia messo a verbale: questa legge è una vergogna contro la politica e contro il Parlamento ed è voluta da aguzzini e criminali. La politica muore con questa legge del cazzo“. L'articolo Anticorruzione, Sgarbi furioso in Aula: “Vergogna, la politica muore con questa ...

Ex Ilva - Genitori tarantini a Di Maio nella Giornata dei diritti dei bimbi : “Hai tradito la filosofia del M5s - fai un vergogna-day” : Hanno scelto una data simbolica, quella della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, per spedire simbolicamente al ministro Luigi Di Maio una lettera aperta. “Con riferimento al contratto tra lo Stato italiano e la multinazionale ArcelorMittal per la cessione dell’acciaieria Ilva, lei, a nostro parere, ha commesso errori, ritrattato, tradito sia la filosofia del suo movimento, sia quella parte del popolo italiano che ...

Pfas - la testimonianza della dottoressa : “Operai con il seno - ma si vergognavano. L’acqua? Dopo 10 anni i primi problemi” : “Io non sono un guru, sono soltanto un medico di famiglia che opera nella provincia veneta. Ma certi fenomeni, nel contatto quotidiano con la gente e con i pazienti, non si possono non notare. E io li sto annotando in un quadernetto da più di dieci anni. E’ un metodo che ho imparato quando lavoravo in Etiopia con il Cuamm, dove, non essendoci supporti elettronici, ci avevano insegnato a tenere i registri cartacei. Qui, a Zimella, ...

Salvini : «Soldi e uomini contro la vergogna del boschetto della droga» : Il problema del cosiddetto `boschetto della droga´ nella zona di Rogoredo a Milano sarà presto affrontato dal prefetto Renato Saccone. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine ...

Pillon (Lega) è il vicepresidente della commissione Infanzia e Adolescenza. Pd : “vergogna” : Il senatore leghista Simone Pillon, ex promotore del Family day e primo firmatario del Ddl sull'affido condiviso, è stato nominato vice presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. La senatrice di Forza Italia, e braccio destro di Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, è stata eletta invece presidente della commissione.Continua a leggere

Pappalardo a Scherzi a parte Ira del pubblico : "Che vergogna!" : Polemica in rete su Adriano Pappalardo . Motivo? Lo scherzo di cui è stato vittima al la prima puntata della nuova edizione di Scherzi a parte . Nella gag, il cantante ha accettato di prendere parte ...

La prova del cuoco - vergogna Repubblica contro Casimiro Lieto - l'uomo che Matteo Salvini vuole a capo di Rai2 : Come ti cucino la minestra avvelenata. Lo chef è Repubblica , e gli stomaci da mandare sottosopra sono quelli di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . Si parla di Rai e di nomine, nello specifico quella ...

La Disney sulla t-shirt della vergogna : "Auschwitzland? Ripugnante - indagheremo per difenderci" : Sui social la richiesta alla company di intervenire contro la militante di estrema destra che la indossava a Predappio

La vergogna della razza. Memoria e rimozione : 1938 2018 : Intervengono Augusto Pompeo, storico, con Dalle leggi razziali alla Shoah Elisa Guida, scrittrice, con Il racconto sulle leggi antiebraiche Eva Benelli, giornalista, con La scienza dice: le razze ...

Grande Fratello Vip - frase vergogna di Maria Monsè sul figlio morto di Lory Del Santo : Ieri pomeriggio al Grande Fratello Vip Maria Monsè ha mandato su tutte le furie la Marchesa , o presunta tale, Daniela Del Secco , dopo averle detto che non è una vera nobile. La Marchesa ha anche ...