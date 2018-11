La sua padroncina viene uccisa e lui fugge per 2mila km | ecco la storia di Sinatra | un

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Ladiè tanto sconvolgente quanto misteriosa. Lui è un husky dal pelo marrone e bianco, scomparso da Brooklyn lo scorso anno e riapparso a Seffner, in Florida, dove una giovane tredicenne, Rose Verill, lo ha trovato e portato a casa. La famiglia della ragazzina ha tentato di rintracciare i proprietari del cane attraverso il numero identificativo apposto su una targhetta dal veterinario, ma la targhetta era usurata e mancava una cifra al numero da chiamare. A quel punto hanno deciso di provare a cercare tramite Facebook. Non è stato semplice visto che il nome del proprietario non era scritto correttamente, ma i Verill, decisi a restituire il bellissimo husky ai legittimi proprietari, sono andati per tentativi cercando nomi simili. Alla fine ce l’hanno fatta, scoprendo che i proprietari erano a New York, ma ciò che hanno saputo ha spezzato loro il cuore: la...