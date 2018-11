La seconda vita

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...

The Walking Dead 9 - le novità della seconda parte : Dopo qualche stagione meno convincente, The Walking Dead 9 sta riconquistando i fan a furia di colpi di scena – come l’addio di Rick Grimes – e quale modo migliore per aumentare l’hype se non con un mid season finale costruito ad hoc? L’episodio che inaugura la pausa invernale della nona stagione della serie zombie, infatti, è andato in onda il 25 novembre su AMC e in Italia il 26 novembre su Fox, con il titolo ...

Ecco il nuovo Milton Morales. “La mia seconda vita dopo l’arresto”. Esaurito il successo - era andato via dall’Italia. Poi le disavventure. Come lo ritroviamo : Della triste vicenda di Milton Morales ne abbiamo parlato a lungo. L’ex ballerino cubano di ‘’Buona domenica’’ e tronista di ‘’’Uomini e Donne’’, dopo alcune disavventure all’estero, è tornato in Italia. Milton era sparito dalla circolazione qui da noi già da qualche tempo, ma era balzato alle cronache a causa di un errore commesso a Miami con la persona sbagliata. Qualche tempo fa era stato lo stesso ballerino a raccontare al settimanale ...

Salute - OCSE : l’Italia seconda in UE per aspettativa di vita : Dal rapporto “Health at a Glance: Europe 2018” elaborato dall’OCSE è emerso che l’aspettativa di vita in Italia continua a essere la seconda più alta tra tutti i paesi dell’Unione Europea, subito dopo la Spagna. L’aspettativa di vita nel nostro Paese ha raggiunto gli 83,4 anni (81 anni gli uomini, 85,6 le donne) nel 2016, quasi 2 anni e mezzo in più rispetto alla media Ue (81 anni). Solo nel 2015 si è ...

Anticipazioni seconda puntata di 'Nero a metà' - 26/11 : Malik salverà la vita ad Alba : Dopo il grande successo della prima puntata torna su Rai 1 per il suo secondo appuntamento la fiction con Claudio Amendola, "Nero a metà". La seconda puntata della serie, infatti, andrà in onda in prima serata lunedì 25 novembre e sarà composta da due episodi di 50 minuti cadauno, il terzo ed il quarto. Nel primo il commissariato sarà chiamato ad indagare sulla morte di una giovane ucraina, mentre nel secondo Carlo e Malik dovranno far luce ...

Fifa 19 : annunciata la seconda stagione della eMLS! 22 squadre al via con 3 novità : La MLS, Major League Soccer, ed EA Sports hanno annunciato che la eMLS, il torneo di Fifa 19 riservato ai pro player dei team partecipanti al massimo campionato calcistico nordamericano, tornerà anche quest’anno con tre nuovi team che faranno il loro debutto. Alle 19 squadre che presero parte alla competizione su Fifa 18 si aggiungeranno […] L'articolo Fifa 19: annunciata la seconda stagione della eMLS! 22 squadre al via con 3 novità ...

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : arriva la seconda figlia di Ursula : Una nuova entrata ad Acacias stupirà non poco Blanca, la figlia primogenita di Ursula. Saremo giunti al capitolo 621 della soap Una Vita quando la Dicenta dovrà provvedere ad assicurarsi il silenzio della giovane che aveva rinchiuso in manicomio. La ragazza minaccerà la madre di raccontare a Diego ed a Samuel quanto ella stia premeditando per togliere di mezzo Jaime Alday. Ursula dovrà per forza farla tacere raccontandole un suo segreto. Una ...

Una Vita - anticipazioni : arriva OLGA DICENTA - la seconda figlia di URSULA! : Importante nuovo ingresso nelle puntate italiane di Una Vita: a partire dal capitolo 621 della telenovela, l’attrice Sara Sierra presterà il volto al personaggio di OLGA DICENTA, secondogenita di Ursula (Montserrat Alcoverro) e sorella gemella della protagonista Blanca (Elena Gonzalez). Scopriamo insieme come verrà introdotta nella storia l’enigmatica ragazza… Se ci avete letto in precedenza, sapete già che tutto avrà inizio quando ...

La seconda vita di Ilicic : 'Ho temuto di morire' : Leggi l'intervista completa sull'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio Atalanta-Parma 3-0 Gasperini: «La sua assenza si è sentita»

ROCCO SCHIAVONE 2/ Anticipazioni seconda puntata : un nuovo amico nella vita del commissario : ROCCO SCHIAVONE 2, Anticipazioni seconda puntata 24 ottobre Raidue: tutta la verità è il titolo dell'episodio di oggi con il commissario alle prese con un duplice omicidio.(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 08:26:00 GMT)

Spandau Ballet - la seconda vita senza Tony Hadley : Tre concerti a Milano, Roma e Padova Forti di 25 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre 500 settimane, la ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : seconda giornata - Trento e Civitanova rispondono a Perugia. Zaytsev ne firma 30 - Modena si salva : Dopo l’anticipo vinto ieri da Perugia sul campo di Verona, oggi si è disputato il resto della seconda giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile (in attesa del posticipo di martedì tra Siena e Vibo Valentia). Civitanova e Trento hanno risposto brillantemente al successo dei Campioni d’Italia mentre Modena ha clamorosamente lasciato per strada un punto contro la non irresistibile Castellana ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Civitanova e Verona i campi caldi della seconda giornata - in attesa delle super sfide : Dopo il gustoso antipasto dello scorso week end, con alcuni spunti molto interessanti già alla giornata di apertura, si torna in campo per il secondo turno della superLega che vede un paio di scontri molto interessanti in attesa che arrivino nelle prossime due settimane le super sfide tra le quattro big che potrebbero dare una prima indicazione sullo stato di salute delle squadre destinate a lottare per la conquista dello ...