La Roma crolla | 0-2 con il Real

La Roma crolla all'Olimpico : Nel giorno della commovente cerimonia per l'ingresso di Francesco Totti nella Hall of Fame della Roma , i giallorossi crollano all'Olimpico contro il Real Madrid. Gli undici di Di Francesco incassano ...

Champions League - il Cska crolla in casa. Roma agli ottavi : TORINO - Come consuetudine, la Champions League offre due gare in perfetto orario da aperitivo, prima del piatto forte di serata. Per la quinta e penultima giornata della fase a gironi, nello ...

Qualità della vita : crolla Roma - Bolzano resta prima. Sul podio il Nordest e i piccoli centri : Indietro di 18 posizioni in un anno. A certificare i problemi di Roma non ci sono più soltanto i malumori dei cittadini, ma un'indagine sulla Qualità della vita nelle 110 province italiane realizzata ...

Maltempo Taranto : crolla parte di antico acquedotto Romano : Probabilmente a causa del Maltempo, una parte dell’acquedotto romano del Triglio sulla strada provinciale tra Statte e Taranto è crollata stanotte. L’acquedotto è una delle più imponenti opere di ingegneria idraulica di epoca romana, risalente a un periodo anteriore a Cristo, presente nel territorio tarantino: percorre il territorio di Statte, Crispiano e Taranto e si sviluppa in sotterraneo e in elevato, con una serie di archi ...

Roma - crolla muro di tufo in viale Trinità dei Monti - al Pincio : “Nessun ferito” – FOTOGALLERY : Un muro di contenimento in tufo, alto circa tre metri e lungo 5, ha ceduto domenica sera al Pincio, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Non ci sono stati feriti e l’area è stata transennata. A quanto riferito da fonti della Polizia locale, il muro si trova su viale Trinità dei Monti in direzione Pincio subito dopo Villa Medici. Il 31 agosto un altro crollo si era verificato ai Fori Imperiali, dove si era staccato ...

Batticuore e sofferenza - ma è un Milan da Champions : Romagnoli ancora decisivo - l’Udinese crolla dopo 100 minuti : Limitato dagli infortuni, il Milan soffre e batte l’Udinese nel recupero, dopo 100 minuti di partita: Romagnoli allo scadere regala un’altra gioia ai rossoneri L’11ª giornata di Serie A continua a regalare spettacolo ed emozioni anche nel posticipo della domenica sera fra Udinese e Milan. Nessuna goleada alla Dacia Arena, a differenza di quanto accaduto nelle partite di Napoli, Inter e Juventus, ma emozioni lunghe ...

Crolla un albero : tre morti al Centro-sud | Danni a Venezia - Roma - Genova - Palermo e Milano : Due giovani mirti nel frusinate colpiti da un albero mentre transitavano in auto. Un altro morto a Napoli, con una dinamica analoga. Bufere e mareggiate su tutta la penisola

Roma : ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario : Roma – A causa del forte vento che in queste ore sta interessando Roma, in via Gabrio Casati, al nuovo Salario, un ponteggio per i lavori di ristrutturazione di un palazzo e’ crollato sulle auto in sosta. Non ci sono feriti. L'articolo Roma: ponteggio lavori crolla su auto parcheggiata a nuovo Salario proviene da RomaDailyNews.

Roma : albero si schianta su auto e fa crollare balcone : Roma – Un grosso albero e’ crollato in via Giovanni Nicotera, a Prati, colpendo cinque auto in sosta e danneggiando il balcone di un palazzo. L’alto fusto si e’ sradicato dall’asfalto, e’ caduto su cinque auto parcheggiate e i suoi rami hanno fatto crollare parte del balcone del palazzo di fronte. Un caos per i residenti e per chi li’ ci lavora. L'articolo Roma: albero si schianta su auto e fa crollare ...

Maltempo - Roma bloccata a causa dei rami crollati : Il Maltempo si è abbattuto su Roma. Bus, metro b e la tratta Roma-Lido sono state le vittime principale dei caduta dei rami degli alberi che, non essendo stati potati a tempo debito, sono crollati.I rami caduti sulla carreggiata, si legge su Romatoday, non risparmiano nessuna zona di Roma: da viale Giorgio Washington a via Pannonia, da via Capo dell'Argentiera (altezza via Capo Sperone) a via della Tecnica (altezza Largo Mustafa Kemal Ataturk), ...