La proposta della Lega | il decreto ingiuntivo con l' avvocato

Onu - la proposta di Berlino : “Seggio della Francia diventi della Ue - che deve parlare con una voce sola” : Del tema si discute da anni ma ora, con la Brexit, la Francia rimarrà l’unico Paese dell’Unione europea con un seggio permanente al Consiglio di sicurezza dell’Onu. Per questo il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, nel suo discorso sull’Europa all’Università Humboldt a Berlino, ha proposto che “a medio termine il seggio della Francia” possa “diventare un seggio della Ue. In cambio l’ambasciatore Ue alle ...

Manovra - proposta della Lega : tassa unica sulla casa/ Replica Confedilizia : 'Riforma nasconde aumento' - IlSussidiario.net : Manovra, proposta della Lega: tassa unica sulla casa. Ultime notizie Imu e Tasi, Replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

Camera - proposta di legge della Lega per la nascita di un Centro di addestramento unico delle Forze dell'Ordine : Perfezionare le conoscenze tecniche e migliorare la pratica di tiro delle Forze di Polizia. Un 'bersaglio' che va colpito, secondo alcuni deputati leghisti, con l'istituzione di un vero e proprio ...

Imu e Tasi : proposta della Lega per accorpamento in un'unica imposta : L'emendamento, presentato dalla Lega Nord il partito del Vicepremier e Ministro dell'interno Matteo Salvini, è stato ritenuto ammissibile dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Di conseguenza, verrà votato dal Parlamento in questi giorni e, se approvato, ridurrà gli adempimenti fiscali a carico dei cittadini - contribuenti. Infatti, l'emendamento in questione prevede l'accorpamento in un'unica imposta di Imu e Tasi. Senza che ...

Amanda Knox si sposa : il video social della proposta di matrimonio con un meteorite al posto dell’anello : Amanda Knox si sposa. La 31enne americana condannata e poi assolta per l’omicidio della studentessa Meredith Kercher avvenuto a Perugia nel 2007 ha iniziato una nuova vita e ora si prepara alle nozze con il fidanzato Christopher Robinson. I due si sono conosciuti tre anni fa e ora è arrivata la proposta di matrimonio, fatta in un modo decisamente poco convenzionale: al posto del tradizionale anello infatti, la Knox si è vista arrivare un ...

Amanda Knox volta pagina e si sposa : il video social della proposta sulla musica di "Et" : Amanda Knox, l'ex studentessa americana condannata e poi assolta per l'uccisione nel 2007 della coinquilina e universitaria britannica Meredith Kercher, cambia vita e si sposa. Dopo il buio degli anni e delle vicissitudini legate al delitto di Perugia, la Knox sembra avere voltato definitivamente pagina, accettando la proposta di matrimonio del suo fidanzato Christopher Robinson, filmata e postata sui social media sulla musica del film "Et".

"Si potrà scavare il letto dei fiumi". La proposta della Lega è un caso politico : Non ti fanno toccare l'albero nell'alveo - aveva detto dopo le alluvioni il vicepremier Matteo Salvini - ed ecco che l'alberello ti presenta il conto'. Contro l''alberello' e per porre fine ad ...

RC Auto : nuova proposta prevede ritiro della patente e multe più salate per gli evasori : Sono milioni i veicoli che ogni giorno circolano nelle strade del nostro paese, e non è un caso se proprio l’Italia appaia come il paese europeo con il maggior numero di Automobili per abitante. Questo vuol dire che la maggior parte delle persone ricorre all’Auto di proprietà per muoversi, un fattore che si ripercuote inevitabilmente sulle emissioni inquinanti e il traffico sempre più congestionato soprattutto nelle grandi ...

«In autostrada fino a 150 km/h» - la proposta della Lega : «In autostrada fino a 150 km/h». La proposta è del presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e riguarda le tratte autostradali di massima sicurezza, quelle «coperte da tutor, con tre corsie per ciascun senso di marcia e asfalto drenante». «Il ragionamento è che gli strumenti di sicurezza stradale, attivi e passivi, hanno fatto tanti e tali passi avanti negli ultimi decenni per cui ha poco senso mantenere in vigore ...

L'ultima proposta della Lega : alzare i limiti di velocità in autostrada fino a 150 Km/h : L'ultima proposta della Lega consiste nell'alzare il limite di velocità sulle autostrade a 150 chilometri orari. La proposta arriva direttamente dal tavolo di Alessandro Morelli, presidente della commissione Trasporti della Camera. Morelli, che il Corriere della Sera definisce un "salviniano di ferro", spiega al quotidiano milanese che gli strumenti per garantire la sicurezza ci sono e sono già molto avanzati."La proposta consiste ...

Parcheggi riservati a donne incinte : via all'iter in Parlamento della legge proposta dal Piemonte : Attualmente i posteggi "rosa" non hanno valore giuridico. Il contrassegno varrà anche per i genitori di bimbi fino a 3 anni. In Regione la proposta di Batzella votata quasi all'unanimità

Alla velocità della luce gli aggiornamenti Android : nuova proposta di Google : La lentezza con cui vengono rilasciati gli aggiornamenti Android sono un po' il tallone di Achille di questo OS mobile, cui Google ha cercato di mettere una pezza ricorrendo a Project Treble (separazione del core Android dalle librerie dei driver proprietari di ciascun OEM, in modo da rendere indipendenti i rilasci che riguardano l'una e l'altra parte). La nuova funzione cui starebbe pensando il colosso di Mountain View prende il nome di 'Apex', ...

Niente più rito abbreviato per i reati più gravi : la Camera approva la proposta della Lega : È passata all'esame della Camera la proposta di riforma del codice penale in merito all'applicabilità del giudizio abbreviato. Il provvedimento, voluto dalla Lega di Matteo Salvini e che porta la firma del suo sottosegretario Nicola Molteni, prevede la cancellazione del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.Continua a leggere