La preoccupazione dei conigli Dose e Presta | L' Italia di oggi è brutale

(Di mercoledì 28 novembre 2018) "il Paese si è abbastanza imbarbarito. È diventato qualcosa di diverso rispetto agli anni Ottanta, agli anni Novanta. Adesso l'è più, più superficiale". Parlano così – con le frasi che si completano a vicenda, secondo un'armonia rodata ormai da un ventennio - Antonelloe Marco, storiche voci de Il Ruggito delo, in onda su Radio2 dal 1995. Quando gli domandi da dove sia iniziato questo lento declino, non hanno dubbi: "Il degrado – spiegano, con quell'alternarsi di voci che caratterizzerà tutta la conversazione - è cominciato con la brutta televisione. Negli ultimi quarant'anni c'è stato questo abbrivio verso l'abisso. La TV commerciale ha avuto un ruolo importante, soprattutto perché è diventata regina in un Paese che non dedica tempo alle attività ...