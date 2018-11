La pace e la guerra in Siria al tavolo di Astana

Teatri di pace - teatri di guerra. Figure e memorie. Trieste 1918/1919 : La carrellata di manifesti delle collezioni del Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' fa idealmente rivivere gli spettacoli in scena nei teatri cittadini nei mesi che precedono e seguono lo scoppio ...

«Weinstein - Spacey e il sexgate? Ultima guerra di potere a Hollywood» : A Hollywood ci lavora come avvocato d'affari, occupandosi soprattutto di M&a, quel mondo lo conosce bene e lo racconta, in forma di romanzo, in Hollywoodland , Mursia, euro 18, pp. 268,, storia di un ...

Grande guerra - Casellati : pace e democrazia non sono valori scontati : Roma, 18 nov., askanews, - 'I nostri militari con coraggio hanno difeso e ricostruito quella Nazione che ci è stata consegnata oggi così come la conosciamo, così come l'amiamo'. Lo ha detto il ...

Guerra (feroce) e pace con Tabucchi lo scrittore intoccabile che fu toccato : Comprende due volumi di 1600 pagine ciascuno il "Meridiano" Mondadori dedicato ad Antonio Tabucchi (euro 140, ma 105 su Amazon). Curata da Paolo Mauri, vecchia colonna delle pagine culturali di Repubblica nonché caro amico dello scrittore scomparso nel 2012, l'opera - che raccoglie quasi tutto ciò che il Tabucchi "pubblico" ha scritto (ad esclusione, dunque, sia del Tabucchi "privato" che di quello più strettamente accademico) - ci si offre nel ...

Manovra - Decaro : pace fiscale non sia guerra ai sindaci : Roma, 15 nov., askanews, - "Siamo favorevoli alla rottamazione delle cartelle sotto i mille euro, però non vorremmo che la pace con i cittadini fosse a discapito dei bilanci comunali. Non vorremmo che ...

Grande Guerra : card. Parolin - per la Conferenza di pace "Benedetto XV chiese il rispetto della giustizia e dell'equità nei rapporti fra gli ... : Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, nella sua prolusione al convegno "Santa Sede e cattolici nel mondo postbellico , 1918-1922, " promosso alla Lateranense di Roma dal Pontificio comitato ...

A Palermo nessun accordo : nella Libia tra guerra e pace l'incubo di 700mila migranti : nessun documento finale alla conferenza sulla Libia. Ma cosa è stato deciso allora a Palermo? L'unico vero successo è stato...

«Impariamo dalla Grande Guerra per investire sulla pace» : ...conflitto mondiale è per tutti un severo monito a respingere la cultura della Guerra e a ricercare ogni mezzo legittimo per porre fine ai conflitti che ancora insanguinano parecchie regioni del mondo.

Torino - inaugurata la mostra 'Dalla Guerra alla pace 1918 - 2018' : Aperta a Palazzo Lascaris, fino al 14 dicembre, la rassegna con opere di Picasso, De Chirico e Guttuso

Recital concerto 'Fronti di guerra Fronti di pace ' : Nell'ambito della cerimonia di consegna degli attestati in memoria dei Caduti della Prima guerra Mondiale sarà rappresentato , venerdì 9 novembre, presso la Sala Consiliare di Villa Toppo di Florio a ...

Grande Guerra : Ciambetti - a Villa Giusti firmata dichiarazione 'Veneto terra di pace' : Padova, 5 nov. (AdnKronos) - Sabato 3 novembre, a Villa Giusti, a Padova, dove cento anni fa venne siglato l’Armistizio che ha posto fine alla Prima Guerra Mondiale, è stata firmata la dichiarazione ‘Veneto terra di pace’. Così il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, che ha portato

L'industria italiana per la guerra e i dividendi della pace : il centenario della «grande guerra» 03 novembre 2018 4 novembre 1918: da Serravalle a Villa Giusti, cronaca di un armistizio Anche nei libri pubblicati in occasione del centenario del 4 novembre 1918,...