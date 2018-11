La Juve vola agli ottavi

La Carrarese dei 'vecchi' vola - la Juve U23 crolla : è la fine delle squadre B? : MODELLI A CONFRONTO - È chiaro che il modello della Carrarese, privo dei vincoli d'età imposti alla Juventus U23, si sta sviluppando su una filosofia diversa e già diffusa nel mondo del calcio: ...

Cristiano Ronaldo fa volare la Juve : 10 goal che lo proiettano nella storia bianconera : Con 10 reti in 16 partite disputate fra campionato e Champions League (considerando anche lo spezzone di Valencia prima dell'espulsione), Cristiano Ronaldo ha ufficialmente realizzato la miglior partenza di sempre per un giocatore nella storia bianconera. Tra i moltissimi bomber che hanno vestito la maglia della Juventus, nessuno ha mai infatti ottenuto simili risultati nei primi mesi sotto la Mole, e visto l'andamento di CR7, c'è la sensazione ...

Juventus-SPAL 2-0 - Serie A : Cristiano Ronaldo e Mandzukic fanno volare i bianconeri : La Juventus ha sconfitto la SPAL per 2-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I bianconeri proseguono nella propria cavalcata in campionato: dodicesima vittoria, +9 sul Napoli e +12 sull’Inter che devono però ancora scendere in campo. I ragazzi di Massimiliano Allegri hanno dominato in lungo e in largo contro gli emiliani, imponendosi grazie a un gol per tempo senza troppi patemi: Cristiano Ronaldo al ...

Serie C - Juve Stabia-Viterbese 4-0 : le vespe volano al comando : CASTELLAMMARE DI STABIA , NA, - La Juve Stabia torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi. Al 'Menti', nel recupero della seconda giornata le vespe strapazzano la Viterbese . Il poker che lancia la ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...

Milan-Juventus 0-2 - Serie A : Mandzukic e Cristiano Ronaldo fanno volare i bianconeri - Higuain sbaglia il rigore : La Juventus ha sconfitto il Milan per 2-0 nel big match della dodicesima giornata di Serie A, i bianconeri si sono imposti con grande autorevolezza a San Siro e rafforzano il primo posto in classifica con sei punti di vantaggio sul Napoli e ben nove lunghezze di margine sull’Inter mentre i padroni di casa perdono la grande classica del calcio italiano e ora sono a un punto dal quarto posto occupato dalla Lazio. I Campioni d’Italia ...

Effetto Ronaldo : la Juve vola sui social. Ora cambiano i contratti commerciali : BOOM SOCIAL - Da giugno a oggi non solo Ronaldo è diventato il personaggio con più follower al mondo su instagram superando Selena Gomez, ma la Juventus ha guadagnato oltre 11 milioni di follower ...

Highlights Serie A calcio - i VIDEO e tutti i gol dell’undicesima giornata. Volano Inter - Napoli e Juventus : Sono stati ben 33 i gol messi a segno nell’undicesima giornata di Serie A di calcio. Prosegue la corsa della lanciatissima Juventus, che ha incontrato qualche difficoltà di troppo per venire a capo dell’ostico e ben organizzato Cagliari. Tutto facile per Napoli ed Inter, le prime inseguitrici della Vecchia Signora. Nuova vittoria all’ultimo respiro per il Milan a Udine, ancora una volta firmata dal difensore-goleador Romagnoli. ...

Juventus-Cagliari : gol lampo di Dybala - l’argentino scivola e infila in rete [VIDEO] : Gol flash di Paulo Dybala all’Allianz Stadium : dopo appena 44 secondi il bianconero segna scivolando al Cagliari, il video della rete dell’argentino Dopo 44 secondi la Juventus è già in vantaggio all’Allianz Stadium. Il Cagliari al primo passaggio sbagliato si vede beffato da un gol in scivolata di Paulo Dybala che esulta con la solita ‘maschera’ sul volto. Dopo alcuni attimi di attesa per la decisione del ...

Ronaldo espugna il Castellani : la Juve vola : Pallone d’oro protagonista al Castellani di Empoli. Prima pareggia i conti con la rete di Caputo, realizzando dal dischetto, poi

Juve - Dybala ora ride : con CR7 è a 10 gol. E con l'Empoli vola... : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Juventus: Dybala, implacabile a Empoli Fabiana Della Valle

La Juve è quarta 'all time' per incassi dalla Champions. Vola anche la Roma : Secondo la Gazzetta dello Sport , dall'annata 1992/93 il club che ha incassato di più in premi Uefa è il Real Madrid con oltre 777 milioni incassati. Al secondo posto c'è il Bayern Monaco con 743 ...

Juventus - Agnelli : “Non abbiamo agevolato l’ingresso degli striscioni su Superga” : Andrea Agnelli, intervenuto in occasione dell’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su alcune questioni, focalizzando sostanzialmente la sua attenzione sulle vicende raccontate da “Report“, nella scorsa puntata di lunedì 22 ottobre. Agnelli ha voluto precisare soprattutto la questione sugli striscioni di Superga, sottolineano espressamente che la Juventus e ...

DIRETTA/ Juve Stabia Monopoli (risultato finale 2-1) streaming video e tv : volano le vespe! : DIRETTA Juve Stabia-Monopoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, ottava giornata del girone C(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 22:45:00 GMT)