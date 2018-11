La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 2 | 6 milioni di euro al presidente della

Blitz Guardia di Finanza in casa Samp : sequestro beni a Ferrero : Roma – Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro nei confronti della U.C. Sampdoria s.p.a., del relativo presidente Massimo Ferrero e di altri 5 indagati. In particolare, sono state sottoposte a sequestro ...

Sampdoria - inchiesta della Guardia di Finanza : nel mirino il trasferimento di Obiang : Sampdoria alle prese con un’inchiesta della Guardia di Finanza che ha messo nel mirino anche alcuni trasferimenti come la cessione di Pedro Obiang al West Ham Le indagini condotte dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf, che oggi ha sequestrato beni per 2,6 mln alla Sampdoria, al suo presidente Massimo Ferrero e ad altri cinque indagati, hanno consentito di individuare alcune ipotesi di distrazione dalle casse ...

Contrasto alla droga - 22 persone finiscono nel mirino della Guardia di Finanza : BOLZANO . I servizi a Contrasto del fenomeno dello spaccio sono stati effettuati, in particolare, nel parco della stazione ferroviaria e nel centro storico di Bolzano, ossia le zone cittadine ritenute ...

Trento - la Guardia di finanza stronca una filiera del falso online : La guardia di finanza di Trento ha stroncato una filiera del falso online. Sono 11 le persone arrestate, sei in carcere e cinque ai domiciliari, 36 i denunciati e decine le perquisizioni in tutta ...

Intenso fine settimana per la Guardia di Finanza di Ragusa : Detenzione di gasolio di provenienza illecita, merce contraffatta, veicoli senza assicurazione, sono alcuni dei rilevi fatti dalla GdF provinciale

Droga in piazza Dante - 20 persone controllate dalla Guardia di Finanza. Un 29enne denunciato a piede libero : TRENTO . Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Trento in piazza Dante con l'ausilio delle unità cinofile per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti . Una ...

Energie rinnovabili - la Guardia di Finanza scopre maxi frode da un miliardo : Nel 2017 il Gestore servizi elettrici ha erogato 14,7 miliardi, individuando oltre 4mila irregolarità. Il presidente di Anie rinnovabili, Alberto Pinori: «In molti casi errori senza alcun dolo»...

Caserta - militare della Guardia di finanza entra in cartoleria e uccide moglie e cognata. Poi si suicida : Un maresciallo della guardia di finanza è entrato armato di pistola nella cartoleria dove c’erano la moglie e la cognata e ha iniziato a sparare alle due donne. Poi, con la stessa arma, si è suicidato. Il duplice omicidio è avvenuto questo pomeriggio in una cartoleria di via Roma a Vairano Patenora, in provincia di Caserta. A sparare Marcello De Prata, 52 anni, deceduto in ospedale. Le vittime – la moglie insegnante, Antonella Laurenza, e ...

Dal 2019 la Guardia di Finanza controllerà i dati dei conti correnti : Il monitoraggio da parte del Fisco sui nostri conti correnti è ormai cosa nota. Di fatto dal governo Monti con il Decreto Salva-Italia è arrivato un primo 'Grande Fratello' che tutto vede all'interno ...

Conti correnti. Anche la Guardia di Finanza può controllarli : Anche la Guardia di Finanza avrà accesso ai Conti corrente. È quanto previsto da uno degli emendamenti al decreto fiscale, attualmente all’esame del Senato, a firma del relatore Emiliano Fenu di M5S. “Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell’evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria” si legge, si estende alla Gdf “la possibilità di accesso ai suddetti dati sia per analisi di ...

Roma : Guardia di Finanza sequestra beni pari a 17 milioni di euro : Roma – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo due provvedimenti di sequestro emessi dal gip presso il Tribunale capitolino, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, aventi ad oggetto beni per un valore di oltre 17 milioni di euro formalmente intestati ad alcuni ‘prestanome’ ma nella diretta disponibilita’ di Mauro Licenziato (classe 1981) ed Elvis Hudorovich ...