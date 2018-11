La dieta da ufficio

vanityfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Pranzo al bar: cosa mangiareLa schiscettaLo snackIl diario alimentareAttenzione alle caloriePost-Se la vostra collega del cuore non è una super salutista che dal cassetto della sua scrivania tira fuori solo mandorle, pistacchi, frutta fresca o, al più, delle gallette di riso che hanno lo stesso sapore dell’aria, sgarrare durante le ore di lavoro è un attimo. Solitamente l’ora X scatta alle 12, quando lo stomaco inizia a brontolare perché gli effetti della colazione, anche se l’avete fatta proteica e ricca di fibre come da manuale, iniziano a svanire, e tra le 16 e le 17, quando c’è un calo di attenzione e la stanchezza invoglia a sgranocchiare qualcosa. L’abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue, fa scattare l’astinenza da carboidrati ed è per questo che il rischio di cedere a barrette e cioccolato è molto alto. Fatta eccezione per un ...