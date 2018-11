La Development Bank of Japan incontra l’Istituto per il Credito Sportivo

La Development Bank of Japan incontra l’Istituto di Credito Sportivo : I due istituti si sono incontrati, e la DBJ ha assicurato di essere «pronta a valutare investimenti infrastrutturali in Italia». L'articolo La Development Bank of Japan incontra l’Istituto di Credito Sportivo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.