Kings of crime | i figli di Daphne Caruana Galizia ricordano la madre Stasera alle 21 25

Roberto Saviano - il disastro in prima serata : Kings of Crime sprofonda all'1% di share : Bruttissime notizie per Roberto Saviano . Dopo l'esordio al 3% , il suo Kings of Crime sul Canale Nove stenta e crolla negli ascolti a 238mila telespettatori , con share all' 1% tondo. Risultato ...

Kings Of Crime : intervista a Joe Pistone alias Donnie Brasco : Questa serà andrà in onda il secondo appuntamento con l'approfondimento di Roberto Saviano sulla vita criminale, intervistato della puntata: Donnie Brasco.

Anticipazioni Kings of Crime 2 con Roberto Saviano : puntata 21 Novembre : Secondo appuntamento con Kings of Crime 2, il programma condotto da Roberto Saviano sul Canale NOVE: ecco le Anticipazioni del 21 Novembre Roberto Saviano torna in tv con la seconda puntata di “Kings of Crime 2“, la docu-fiction trasmessa su Canale Nove e dedicata ai protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. Ecco le Anticipazioni di quello che vedremo in onda durante la puntata in prima serata di mercoledì 21 Novembre 2018. Kings of Crime ...

Kings of Crime : Saviano torna a raccontare il crimine sul Nove : Felice Maniero e Roberto Saviano Il boss che terrorizzò il nord Italia per vent’anni, la giornalista di Malta uccisa mentre stava conducendo una serie di inchieste che coinvolgevano anche la politica e un agente dell’Fbi infiltrato in Cosa Nostra. Le loro storie sono al centro della seconda stagione di Kings of Crime, il programma di e con Roberto Saviano (qui la nostra intervista in occasione della prima stagione) che torna stasera sul Nove in ...

Kings Of Crime : Roberto Saviano intervista Felice Maniero : Torna con la seconda stagione il programma di Roberto Saviano, ospite del primo appuntamento: Felice Maniero, detto Faccia d'Angelo.

Kings of Crime 2 - anticipazioni puntata 14 novembre 2018 : Al via stasera alle 21.25 il ritorno in tv di Roberto Saviano con“Kings of Crime 2“, la docu-fiction trasmessa su Nove e incentrata sui protagonisti e ai testimoni di famosi crimini. Prodotto da ZeroStories e ITV Movie per Discovery Italia, l’edizione 2018 si compone di tre puntate speciali.Tre interviste esclusive e assolutamente inedite che vedranno Saviano affrontare tre crimini che hanno segnato la storia del nostro Paese. Ecco i ...