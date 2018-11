Kiev contro Mosca | ' I nostri marinai minacciati e spinti a confessare lo sconfinamento'

Scontro armato sul mar Nero tra navi russe e ucraine : Kiev chiederà la legge marziale : Scontro tra Ucraina e Russia nel mar Nero, al largo della Crimea . Kiev ha denunciato che le navi da guerra russe hanno fatto fuoco su due imbarcazioni della propria Marina, al culmine di un ...

Grande guerra dell'Ucraina contro la Russia? "Un suicidio per Kiev" - : La retorica militarista dell'Ucraina suscita "compassione deprimevole" e la guerra contro la Russia sarà un suicidio per Kiev, ha dichiarato oggi a Sputnik Igor Korotchenko, direttore della rivista ...