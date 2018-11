Kenya | polizia | ottimismo per Silvia

Silvia Romano - polizia Kenya : 'C'è ottimismo sulla sua liberazione' - : Le forze dell'ordine locali avrebbero ormai accerchiato i rapitori della volontaria rapita il 20 novembre grazie anche alla collaborazione della moglie di uno di loro. Il ministro degli Esteri ...

Kenya - polizia : ritroveremo Silvia viva : 19.46 "Ci stiamo avvicinando. Tutto indica che abbiamo quasi raggiunto i rapitori" Lo ha detto il comandante regionale della polizia Kenyana Noah Mwivanda, intervistato dalla televisione Ntv in un servizio pubblicato su Youtube. "Ci aspettiamo di ritrovare" Silvia Romano "viva", ha ribadito. La polizia ha anche espresso la preoccupazione che alcuni residenti del posto stiano collaborando con i rapitori dando loro rifugio, cibo e acqua.

Silvia Romano - altri arresti in Kenya. La polizia : “Ci sono informazioni utili - ottimisti” : Salgono a venti i fermati nelle indagini sul sequestro della 23enne volontaria italiana. La polizia locale infatti ha fermato altre sei persone tra cui tre somali che avrebbero fornito informazioni ritenute di grande valore a sostegno dell’operazione in corso per rintracciare e salvare Silvia Romano.Continua a leggere