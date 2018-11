Juventus | quanti infortuni! Chi entra e chi esce dall’infermeria | ko Alex Sandro | torna

sportfair

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Situazione delicata sotto il profilo degli infortuni in casa: in vista della Fiorentina si ferma, ancora indisponibili Khedira e Bernardeschi mentre De Sciglio è recuperabile Situazione davvero delicata in casa: in vista della sfida di Firenze del prossimo weekend, l’infermeria non si svuota. Dopo la sfida di ieri notte contro il Valencia, si è fermato anchea causa di un problema al flessore che verrà valutato nei prossimi giorni. Al suo posto potrebbe giocare De Sciglio, ancora in dubbio ma che Allegri considera di recuperare. Altrimenti spazio a Spinazzola. Non recupera ancora Kedira (distorsione alla caviglia), mentre resta da valutare la situazione legata a Bernardeschi che ha svolto l’intera seduta con la squadra ma potrebbe accomodarsi solo in panchina. Buone notizie invece sul fronte Emre Can: dopo l’operazione ...