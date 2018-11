J-Ax | Speravo nei 5 stelle | ma questo è un governo di ultra destra Fa proclami

huffingtonpost

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Contava sui 5, ma è stato deluso. J-Ax commenta senza peli sulla lingua il quadro politico italiano, definendo l'attualeaddirittura di "". In un'intervista a Corriere Tv il rapper afferma: "La situazione politica italiana mi preoccupa molto perchénon dovrebbe essere né diné di sinistra ma si comporta, anzi fa, come undidi 50 anni fa"."Li appoggiavo perché credevo nell'idea da cui erano partiti, ma oggi non riesco ad accettare l'unione con la Lega. Sono due mondi troppo distanti. La Lega nasce per creare un'emergenza che non c'è, per trovare un capro espiatorio, un nemico comune per raccogliere consensi. Sono due visioni inconiugabili ma che pur di governare sono state messe nello stesso contenitore. Ea scapito del Movimento 5".Visualizza...