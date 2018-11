J-Ax scarica i 5 stelle | ' Credevo in loro | ma questo governo è di ultradestra'

Blastingnews

: RT @Avantionline: MANOVRA DA RIFARE Il governo scarica le proprie responsabilità dopo la doppia bocciatura della manovra. Aperture alla pos… - _foodstef : RT @Avantionline: MANOVRA DA RIFARE Il governo scarica le proprie responsabilità dopo la doppia bocciatura della manovra. Aperture alla pos… - Avantionline : MANOVRA DA RIFARE Il governo scarica le proprie responsabilità dopo la doppia bocciatura della manovra. Aperture al… - PieroDegiovanni : RT @ironstechnology: C’é chi arriva su Marte e chi invece porta le stelle sulla Terra ?? Congratulazioni InSight! Visualizza e scarica la b… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Alessandro Aleotti in arte J-Ax ha rilasciato un'intervista al ''Corriere della Sera'' in cui ha parlato dei temi che hanno contraddistinto la sua carriera musicale tra cui la lotta contro l'omofobia e la paura del ''diverso''. ''La politica Italiana mi preoccupa, perchéè nato per non essere di destra o sinistra, ma sta attuando politiche didi 50 anni fa''. Probabile che si riferisse al decreto ''Sicurezza'' approvato alla Camera dei Deputati con la fiducia.J-Ax deluso dai 5: sbagliato fare uncon la Lega Le opinioni dell'ex Articolo 31 non sono un mistero per chi lo conosce bene. Tanti anni prima che Salvini arrivasse ad essere segretario della Lega cantava testi carichi di denuncia sociale: ''E siamo uguali da Milano a Bari nonostante Umberto (Bossi)''. Nella canzone ''Come una pietra scalciata'' del 1998, parlava dello straniero e dei ...