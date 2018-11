J Ax | ' Favorevole alla liberalizzazione delle armi' | poi critica la Lega di Salvini e M5S

Blastingnews

: @TopaM79 @Jesrabb Vergognati tu! Sei incoerente Favorevole alla soppressione di un essere inerme e innoccente e ti… - paneecicoria : @TopaM79 @Jesrabb Vergognati tu! Sei incoerente Favorevole alla soppressione di un essere inerme e innoccente e ti… - pandabatai : Sono assolutamente favorevole alla campagna di sensibilizzazione all’aids ma l’uso di slurs era necessario? - jos_90 : RT @RSInews: Luce verde a 'Walk on Water' Il Governo ticinese favorevole alla creazione di un collegamento pedonale tra Ascona e le Isole d… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Tra i pochi artisti italiani mainstream che non si fanno problemi a parlare di politica è impossibile non annoverare J Ax, al secolo Alessandro Aleotti. Il rapper e cantante milanese infatti negli ultimi anni non ha mai nascosto la sua preoccupazione per l'ascesa politica della2.0, quella del post-Maroni, guidata da MatteoAllo stesso tempo però l'ex socio di Fedez, nello stesso periodo, ha lasciato spesso e volentieri intendere il proprio appoggio al Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo....