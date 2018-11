J-Ax deluso dalla politica non risparmia la classe dirigente | “Questo governo è di

Ettore Messina ammette : 'deluso dalla mancata panchina in estate" : ... , ma poi ammette: "Un po' di delusione quest'estate c'è stata, perché se arrivi così vicino a diventare capo allenatore in un mondo come quello NBA, in uno degli sport più seguiti al mondo, e poi l'...

"Nord deluso dalla Lega Non parla alle imprese" : "Non abbiamo davanti mesi facili. Forse neanche anni", dice Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia. Che già tre mesi fa, fra i primi, aveva lanciato sul Giornale l'allarme delle imprese del Nord per le scelte economiche del governo.Carlo Bonomi, presidente Assolombarda ha bocciato in toto la manovra: imprenditori all'opposizione?"Vedo molta confusione dettata da inesperienza. E Assolombarda ha portato alla luce il malessere degli ...

Nainggolan - io e la Roma : "deluso per come sono stato trattato dalla società" : Quella tra Radja Nainggolan e Roma è una storia d'amore iniziata nel gennaio 2014 e durata oltre quattro anni. Poi la rottura, con la società giallorossa ma non con la città, rimasta nel suo cuore. ...

Hamsik deluso dalla sua Slovacchia. Ma deve cambiare passo anche a Napoli : L'impresa non gli è riuscita. Avrebbe voluto regalare alla sua Slovacchia la promozione nell'Europa dei grandi. Ma la sconfitta rimediata contro la Repubblica Ceca ha complicato parecchio i piani di ...

Maria Elena Boschi - ho comprato Maxim e sono rimasto deluso. Non da lei ma dall’ipocrisia dalla foto : Maria Elena Boschi torna a far parlare di sé per il servizio fotografico sulla rivista maschile Maxim, che le ha dedicato la copertina. “Spero che non resterete delusi” diceva l’ex ministro delle Riforme nel trailer in cui annunciava l’uscita in edicola del mensile. A sfogliare la rivista capisco che si trattava di un avvertimento, perché credo che in realtà molti resteranno delusi. Lei per prima. La delusione non è per l’idea di posare per ...

F1 - Ericsson deluso dalla firma di Raikkonen : “venirlo a sapere è stata una brutta notizia” : Nel corso della conferenza stampa alla viglia del week-end di Sochi, Marcus Ericsson ha parlato dell’ingaggio di Raikkonen e Giovinazzi da parte della Sauber L’anno prossimo Marcus Ericsson sarà il terzo pilota della Sauber-Alfa Romeo, un ruolo ritagliatogli dal team svizzero dopo l’ingaggio di Raikkonen e Giovinazzi. Photo4/LaPresse Una notizia non proprio positiva per lo svedese, apparso alquanto amareggiato nel corso ...