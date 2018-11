Istat | lavoratori a Camere | stoppate Blangiardo | fa uso distorto dati

Istat : in Italia 5 - 3 milioni di lavoratori autonomi - oltre la media Ue : ... sarà l'ultima volta? Cambio ora solare e ora legale nel mondo: dov'è ancora in vigore Quale pensione con 20 anni di contributi? Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più anche da spenti? ...

Istat : in Italia 5 - 3 milioni di lavoratori autonomi - oltre la media Ue : Il lavoro autonomo piace agli Italia ni . A rilevarlo l' Istat , presentando i principali risultati di un approfondimento tematico sul lavoro indipendente in Italia , realizzato sulla base dei dati ...

L'allarme dell' Istat : dal 2008 spariti 642mila lavoratori autonomi : In nove anni sono scomparsi 642 mila lavoratori indipendenti. Tra il secondo trimestre 2008 e il secondo trimestre 2017 l'Istat stima che gli occupati indipendenti si sono ridotti del 10,7% mentre i dipendenti sono aumentati del 2,7%. In particolare sono diminuiti i datori di lavoro, che hanno registrato una flessione di 232 mila unità."In Italia, il periodo di recessione ha colpito in maniera più grave la componente indipendente ...

Istat : 3 - 1 milioni di lavoratori in attesa di rinnovo contratto : Roma, 26 ott., askanews, - I contratti in attesa di rinnovo a fine settembre sono 22, relativi a circa 3,1 milioni di dipendenti, 24,2%,, invariati rispetto al mese precedente. Sia l' attesa media di ...

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...