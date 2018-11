Istat | 15 mila nascite in meno nel 2017 Ma le Regioni non incassano i fondi

Istat : 'Nel 2017 oltre 15mila nascite in meno rispetto al 2016' : Nel 2017 sono stati iscritti all'anagrafe per la nascita 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto al 2016. Nell'arco di tre anni , dal 2014 al 2017, si è registrato un calo di circa 45mila ...

Istat - 15mila nascite in meno nel 2017 rispetto al 2016 : “Calo strutturale” : Nel 2017 sono stati iscritti all’anagrafe per la nascita 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di tre anni (dal 2014 al 2017) si è registrato un calo di circa 45mila nascite mentre sono quasi 120mila in meno rispetto al 2008. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat Anno 2017 “Natalità e fecondità della popolazione residente”. Il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori ...

Violenza sulle donne - Istat : in 49mila hanno chiesto aiuto a centri : Nel mondo, ogni anno, si sposano circa 12 milioni di ragazze di età inferiore a 18 anni: una ogni due secondi. Le ragazze sposate spesso rimangono presto incinte, abbandonano la scuola e sono esposte ...

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 49mila si sono rivolte ai Centri. Il 56% delle operatrici ci lavora da volontaria” : sono 49.152 le donne che si sono rivolte ai Centri antiViolenza nel 2017. Tra loro, 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Il 27% dei centri pubblici ha però difficoltà ad accoglierle per mancanza di posti. Tra le 4.400 operatrici, il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. E’ quello che emerge dalla prima indagine dell’Istat su questi servizi, condotta in collaborazione con il dipartimento ...

Violenza sulle donne - i dati Istat 'In 49mila si sono rivolte a Centri' : L'Italia fa troppo poco per combattere i femminicidi e la Violenza sulle donne. Lo dicono gli esperti di Grevio,, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence,, ...

