Istat | 15 mila nascite in meno nel 2017 In calo anche i primogeniti | -25%

Istat - 15mila nascite in meno nel 2017 rispetto al 2016 : “Calo strutturale” : Nel 2017 sono stati iscritti all’anagrafe per la nascita 458.151 bambini, oltre 15mila in meno rispetto al 2016. Nell’arco di tre anni (dal 2014 al 2017) si è registrato un calo di circa 45mila nascite mentre sono quasi 120mila in meno rispetto al 2008. È quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat Anno 2017 “Natalità e fecondità della popolazione residente”. Il calo dei nati è particolarmente accentuato per le coppie di genitori ...

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 49mila si sono rivolte ai Centri. Il 56% delle operatrici ci lavora da volontaria” : sono 49.152 le donne che si sono rivolte ai Centri antiViolenza nel 2017. Tra loro, 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Il 27% dei centri pubblici ha però difficoltà ad accoglierle per mancanza di posti. Tra le 4.400 operatrici, il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. E’ quello che emerge dalla prima indagine dell’Istat su questi servizi, condotta in collaborazione con il dipartimento ...

Istat - record permessi asilo 2017 - 101mila : ANSA, - ROMA, 14 NOV - E' record di permessi d'asilo concessi nel 2017: oltre 101mila, ovvero il 38,5% del totale dei nuovi permessi che sono 262.770, il 16% in più rispetto al 2016,. Lo rivelano i ...

L'allarme dell'Istat : dal 2008 spariti 642mila lavoratori autonomi : In nove anni sono scomparsi 642 mila lavoratori indipendenti. Tra il secondo trimestre 2008 e il secondo trimestre 2017 l'Istat stima che gli occupati indipendenti si sono ridotti del 10,7% mentre i dipendenti sono aumentati del 2,7%. In particolare sono diminuiti i datori di lavoro, che hanno registrato una flessione di 232 mila unità."In Italia, il periodo di recessione ha colpito in maniera più grave la componente indipendente ...

Borsa Milano cede dopo Istat su 10.4Pil : 10.48 Piazza Affari vira in negativo, dopo le stime Istat sul Pil del terzo trimestre rimasto invariato. dopo un avvio di seduta a +0,35, l'indice Ftse Mib cede lo 0,9%. In rialzo anche lo spread tra Btp/Bund, il differenziale torna a 300 punti base, con il rendimento del decennale del Tesoro al 3,38%.