Inter | Zanetti dà il benvenuto a Marotta

Inter - Zanetti : 'Marotta ci aiuterà a competere con le big d'Europa' : Javier Zanetti , vicepresidente dell' Inter , ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Tottenham: ' Le scelte di Pochettino un po' mi hanno sorpreso, ma lo conosco e chi ha messo in campo ci renderà la vita difficile . Oggi per noi è ...

Inter - Zanetti : 'Marotta grande acquisto. Sul dominio Juve...' : Javier Zanetti , vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport : 'Questo sarà un mese importantissimo con tutte le partite difficili in programma e quella con il Tottenham sarà tra queste. Spalletti preparerà al meglio la sfida di Londra contro un ...

Inter - Zanetti mette la Juventus nel mirino : 'Squadra forte - ma possiamo batterla' : Orgoglio Zanetti: all'incontro con i tifosi organizzato a Nanchino da Suning, il vicepresidente carica l'Inter esaltando la forza dei suoi nel confronto con la capolista. Il 7 dicembre ci sarà la ...

Inter - Zanetti suona la carica : “Il Barcellona ha grande qualità - ma noi non deluderemo” : In una lunga Intervista concessa a Marca il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato della sfida di Champions di stasera, che vedrà i nerazzurri affrontare il Barcellona, e anche di mercato. L’ex capitano è convinto che gli uomini di Spalletti siano in grado di complicare la vita ai catalani: “Mi aspetto un match molto complicato, hanno qualità in tutte le loro linee, ma l’Inter ha tutte le condizioni per ...

