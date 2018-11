Inter | Spalletti | “Doppio errore sul gol di Eriksen | Nainggolan…”

Tottenham-Inter - Spalletti : “Distratti su Sissoko. Sapevamo delle difficoltà” : Luciano Spalletti, intervistato nel post gara ai microfoni della “Rai“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di stasera contro il Tottenham mettendo i punti sulle i riguardo ad alcuni dettagli. Spalletti: “Nessun problema di comunicazione con Nainggolan” Ecco le parole del tecnico riportate da “FcInter1908.it”: “Sapevamo la gara che […] L'articolo Tottenham-Inter, ...

Tottenham vs Inter - Spalletti si affida al 'killer' Mauro Icardi : Tottenham-Inter, valida per il quinto turno del gruppo B della Champions League. Gli 'spurs' si giocano tutto davanti al pubblico di 'Wembley' e se vogliono sperare nella qualificazione devono battere assolutamente l'Inter di Luciano Spalletti. D' altra parte i neroazzurri possono contare su 2 risultati su 3 a disposizione per accedere agli ottavi di finale, ma sarà opportuno non fare calcoli se non si vuole incappare in piacevoli sorprese. ...

Inter - Simoni : 'Spalletti ha 4 campioni - ma non riesco a spiegarmi una cosa' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Gigi Simoni esprime il proprio giudizio sull'Inter guidata da Luciano Spalletti. 'L'Inter ha grandi qualità agonistiche, sono fiducioso per Wembley. Spalletti ha 3-4 campioni tra cui Icardi, ...

Tottenham-Inter - probabili formazioni : Spalletti alla ricerca degli ottavi : Tottenham-Inter probabili formazioni – Quella di stasera, per l’Inter e gli interisti non sarà una partita come le altre. Questa sera, a Wembley, c’è l’opportunità di tornare tra le 16 grandi d’Europa staccando un pass per gli ottavi di finale. Dopo la vittoria interna contro il Frosinone, arrivata dopo la sosta dopo la brutta sconfitta […] L'articolo Tottenham-Inter, probabili formazioni: Spalletti alla ...

Inter - Spalletti in conferenza : “Possibilità conquistata dopo anni - non possiamo sprecarla” : Alla vigilia del match contro il Tottenham, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza: “Se riesci ad eliminare una squadra del genere vorrebbe dire qualificarsi contro una delle migliori a livello europeo. Ci darebbe convinzione di poter andare avanti in questa competizione. Quando si ha a che fare con un gruppo importante, fatto di 20 giocatori forti, il rischio è che si sentano tutti riserve. Io invece, per come Interagisce la ...

Champions : Tottenham-Inter - Spalletti vede ottavi : ''Sono tantissimi anni che il mondo interista aspetta di giocare queste partite - le parole di Spalletti in conferenza stampa -. Sarà il termometro per capire se siamo del livello dell'Inter. Serve ...

Champions : Spalletti - serve gara da Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Spalletti - Inter dia tutto per ottavi : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - "Sono tantissimi anni che il mondo Interista aspetta di giocare queste partite, quello che diventa fondamentale per i nostri tifosi è vedere che noi siamo disposti a tutto per questo risultato. Qualificarci è una cosa reale ma la ...

Inter - Spalletti : "Non c'è tempo per aver paura. Sarà sfida a eliminazione diretta" : Gli inglesi hanno una nota passione per la Toscana e le sue colline. Non ci sono certezze sul fatto che la cosa sia reciproca. Il toscano Luciano Spalletti di sicuro non ha un grande feeling con l'...

Champions : Spalletti - serve gara da Inter : ANSA, - MILANO, 27 NOV - "Mi aspetto una notte, una partita da Inter. Se dovessimo buttare fuori una delle squadre più forti d'Europa, non sarebbe precluso nulla per il futuro". Lo ha detto il tecnico ...

Spalletti - Inter dia tutto per ottavi : ANSA, - LONDRA, 27 NOV - "Sono tantissimi anni che il mondo Interista aspetta di giocare queste partite, quello che diventa fondamentale per i nostri tifosi è vedere che noi siamo disposti a tutto per questo risultato. Qualificarci è una cosa reale ma la ...

Inter - Spalletti carica : “è una gara che aspettiamo da tanto tempo - Tottenham forte come il Barça” : L’allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, svelando come si tratti di una sfida attesa da tanto tempo “Sappiamo quanto può essere importante l’entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter“. AFP/LaPresse Lo dice Luciano Spalletti alla vigilia del match di Champions League ...

Spalletti carica l Inter E da anni che aspettiamo una sfida come questa' : LONDRA - 'Sappiamo quanto può essere importante l'entusiasmo che ti può dare una qualificazione in Champions, aspettiamo da anni una sfida come questa con il Tottenham, mi aspetto una notte da Inter'. ...

Inter - Spalletti LIVE : '...' : Che significato avrebbe la qualificazione? Sono tanti anni che il mondo Interista aspetta di giocare queste partite. I tifosi vogliono vedere che noi vogliamo giocarcela. Dobbiamo sudarcela fino all'...