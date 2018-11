Inter | Icardi regala un rolex ai compagni | ' ' Capocannoniere grazie a voi' '

Mauro Icardi - il regalino a 34 compagni dell'Inter per il titolo di Capocannoniere : a tutti un Rolex : L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi ha voluto fare un pensierino per i suoi compagni di squadra, e qualche ex, così da ringraziarli per aver vinto il titolo di Capocannoniere la scorsa stagione con ...

Inter - Icardi festeggia il titolo di capocannoniere e regala Rolex ai compagni : Uno dei trascinatori dell'Inter della passata stagione nel raggiungimento del quarto posto e della conseguente qualificazione in Champions League che mancava da quasi sette anni, è stato sicuramente il centravanti argentino, Mauro Icardi che ha vinto la classifica capocannonieri con ventinove reti. Nell'ultima giornata di campionato contro la Lazio, inoltre, il capitano è stato decisivo mettendo a segno il rigore del momentaneo pareggio del 2-2, ...

Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter : la reazione di Wanda Nara : Mauro Icardi e i suoi pazzi regali ai compagni dell’Inter Mauro Icardi, noto attaccante dell’Inter, nelle ultime ore ha fatto parlare molto di sé. Questa volta a sconvolgere il web non sono state le sue perle in campo ma, l’argentino ha sorpreso tutti per via dei suoi pazzi regali ai compagni di squadra. Sul suo […] L'articolo Icardi regala Rolex ai giocatori dell’Inter: la reazione di Wanda Nara proviene da Gossip ...

Inter - Icardi regala Rolex ai compagni di squadra e Wanda ci resta male : Fare gruppo prima della partita più importante della stagione, gesto da vero capitano di Mauro Icardi che ha regalato un Rolex ad ogni compagno di squadra per ringraziarli del titolo di capocannoniere ...

Inter - Icardi regala un Rolex a tutta la squadra per il titolo di capocannoniere 2017-2018 : ROMA - 'Io sicuramente non lo dimenticherò mai 'capocannoniere 2017/2018'. Ma non volevo ricordarlo da solo, perché senza di voi non sarebbe stato possibile' . Sono le parole su Instagram di Mauro ...

Rolex per tutti in casa Inter - Icardi si traveste da… Babbo Natale : Wanda Nara lo bacchetta sui social [FOTO] : L’attaccante dell’Inter ha regalato 23 Rolex ai suoi compagni di squadra, suscitando la reazione della moglie sui social Ben 23 Rolex, uno per ogni compagno di squadra. Per non contare poi quelli donati agli ex colleghi, andati via dall’Inter al termine della scorsa stagione. Mauro Icardi si è trasformato in Babbo Natale, ringraziando così tutti i componenti della rosa nerazzurra per avergli permesso di vincere il titolo ...

Inter - Icardi ringrazia la squadra per il titolo di capocannoniere 2017-2018 : un orologio a tutti i compagni : Mauro Icardi, un capitano riconoscente. L'attaccante nerazzurro ha voluto, a distanza di qualche mese, complimentarsi con i compagni per averlo aiutato a raggiungere un traguardo molto importante come ...

Inter - Icardi non bada a spese : regalo extra lusso ai compagni per festeggiare il titolo di capocannoniere [FOTO] : L’attaccante dell’Inter ha regalato un Rolex a testa ai suoi compagni di squadra per avergli permesso di vincere il titolo di capocannoniere nella scorsa stagione Mauro Icardi non bada a spese e, per festeggiare il titolo di capocannoniere della scorsa stagione, ha deciso di omaggiare i propri compagni con un regalo lussuosissimo. L’attaccante dell’Inter, grato ai propri colleghi per gli assist vincenti forniti nel ...

Skriniar-Icardi : rinnovi in standby. Inter seconda per stipendi medi : 62esima al mondo, ma soprattutto seconda in Italia con 4,1 milioni di euro annui di stipendi medi, il monte ingaggi nerazzurro è cresciuto nel corso dell'ultimo anno grazie all'aggiunta di ingaggi ...

Inter - contro il Tottenham Spalletti si affida a Icardi : Vigilia di Champions League in casa Inter, che domani scenderà in campo al Wembley Stadium per affrontare il Tottenham nel match valido per la quinta giornata del gruppo B. Gara fondamentale per le sorti del girone, visto che un pareggio o un successo permetterebbe alla squadra di Luciano Spalletti di ottenere il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Perdendo ma andando a segno e con una rete di scarto, invece, permetterebbe ...

Tottenham-Inter - Champions League 2019 : le probabili formazioni. Sfida tra bomber - sarà Kane contro Icardi : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a partire da domani: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Mercoledì alle ore 21.00 toccherà all’Inter, che farà visita al Tottenham. La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. La partita dei nerazzurri sarà trasmessa anche in ...

Inter cooperativa del gol : Keita si sblocca - Lautaro come Icardi : Riscattato lo scivolone di Bergamo e mostrato la vera identità ai 60mila di San Siro, atto di forza dalle nuove consapevolezze. Non è solo il 3-0 al Frosinone a restituire provvisoriamente il 2° posto ...

L’Inter torna ‘big’ in Serie A - Keita fa l’Icardi e manda ko il Frosinone : ora tutti a Wembley! [GALLERY] : L’Inter fa la voce grossa contro il Frosinone, Keita Balde dà spettacolo a San Siro: doppietta per il senegalese Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Atalanta, l’Inter scende in campo a San Siro con un nuovo piglio e torna ‘big’ in Serie A a seguito della pausa. Con 5 cambi nella formazione rispetto alla partita disputata allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, Luciano Spalletti rinnova il gioco dei ...

Inter - il Real Madrid insiste : vuole Mauro Icardi (RUMORS) : In casa Inter la testa è rivolta all'anticipo della tredicesima giornata, che la vedrà impegnata questa sera, allo stadio Meazza, contro il Frosinone, alla ricerca del riscatto dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta a Bergamo prima della sosta. Non dovrebbe giocare dall'inizio Mauro Icardi, che potrebbe essere preservato in vista del tour de force che vedrà i nerazzurri impegnati in Champions League contro il Tottenham e in campionato ...