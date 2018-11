Inter | ancora problemi fisici | Nainggolan e De Vrij si fermano a Londra

Mercati Emergenti : valutazioni Interessanti ma ancora fragili per gli sviluppi monetari e geopolitici - : Il Brasile è stata l'eccezione più eclatante con un aumento, trainato dalla politica interna, di circa il 10%. Degno di nota è anche l'indice azionario ungherese che ha praticamente chiuso il mese in ...

Modric - Inter ancora vigile. E punta i baby-azzurri : Calma apparente. Dopo un inizio di stagione di turbolenze sembra essere tornato il sereno intorno a Luka Modric, nominato miglior giocatore Fifa e in piena corsa con Varane e Mbappé per il Pallone d'...

Inter - Cruz : 'Icardi diventerà ancora più forte. Ha dimostrato una qualità su tutte' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Julio Cruz, elogia la crescita di Mauro Icardi, che ha trovato il primo gol con la maglia dell'Argentina. 'Sono contentissimo per il suo primo gol con la nostra ...

Schumacher emoziona ancora. Ma l'Intervista "inedita" del 2013 è on line da tempo : Le immagini rendono struggente il ricordo del sette volte campione del mondo di F.1, a poco più di un mese dal suo cinquantesimo compleanno, che cadrà il 3 gennaio,. la vittoria più bella - ...

La Casa di Carta vince un International Emmy e fa la storia promettendo una terza stagione “ancora più forte” : Decisamente si aspettavano la vittoria. E l'hanno ottenuta, come da pronostico: La Casa di Carta vince un International Emmy, la statuetta assegnata ai migliori programmi televisivi prodotti al di fuori dei confini degli Stati Uniti, come Miglior Serie Drammatica dell'anno e fa la storia come prima serie spagnola ad ottenere la vittoria in questa categoria. Il clamoroso riscontro internazionale della saga dei rapinatori della Zecca di Stato ...

Abbiamo provato la SAMSUNG ONE UI beta - Interessante ma ancora da affinare (video) : Ecco la SAMSUNG One UI sul nostro SAMSUNG Galaxy S9 Plus, niente male l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie che arriverà definitivamente a gennaio. L'articolo Abbiamo provato la SAMSUNG ONE UI beta, interessante ma ancora da affinare (video) proviene da TuttoAndroid.

Sophia Floersch - la pilota 17enne è una miracolata : l'incidente choc - l'Intervento chirurgico di 11 ore - gli arti che si muovono ancora Ecco ... : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere. I nostri pensieri vanno anche alle altre persone ...

Fabrizio Corona : “La madre di Asia? Intervenire così vuol dire che c’è invidia”. E ancora : “Con Lele Mora storia omosessuale? Ma va - no. Però gli voglio bene” : Fabrizio Corona continua il suo tour di ospitate nei programmi Mediaset. Dopo l’arrivo al Maurizio Costanzo Show, l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’intervista a Verissimo, ha accettato l’invito di Piero Chiambretti su Rete 4. A CR4-La Repubblica delle Donne ha replicato alle dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone, che aveva attaccato duramente Silvia Provvedi perché fidanzata per quasi tre anni con ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto Interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026. Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

Inter - Spalletti non si nasconde : 'Non siamo noi l'anti-Juve - c'è ancora un gap' : ROMA - ' Ci accostate sempre alla Juve ma siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare il gap '. Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti allontana così la definizione di ...

Maltempo Piemonte : nel VCO ancora Interrotte due strade : Solo lunedì si saprà quando riprenderanno i lavori sulla frana di Cannobio e quando la strada potrà essere riaperta la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa da martedì scorso. I lavori di disgaggio del versante sono fermi e il collegamento tra Verbania e il Canton Ticino resta interrotto. I disagi maggiori sono per gli studenti che da Cannero e Cannobio si recano nelle scuole di Verbania ma anche per i numerosi frontalieri che dal Verbano vanno ...

Un futuro ancora da scrivere - Ocon rivela : “non mi Interessano altre categorie - voglio correre in F1” : Il pilota francese ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di abbandonare la Formula 1 Il futuro di Esteban Ocon resta appeso ad un filo, il francese è ancora a caccia di un sedile per la prossima stagione ma le opzioni cominciano a scarseggiare. Photo4 / LaPresse L’unica carta da giocare resta la Williams, al momento l’unico team in grado di poter ingaggiare il driver transalpino, che lascerà la Force India al termine ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Non abbiamo ancora capito a pieno i problemi delle ultime gare. Ad Interlagos vogliamo tornare noi” : Lewis Hamilton è pronto per affrontare gli ultimi due impegni del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si incomincia in questo fine settimana con il Gran Premio del Brasile ad Interlagos una pista che al cinque volte campione del mondo regala ricordi belli (come il titolo 2008) e brutti (l’incredibile ko nel 2007 a favore di Kimi Raikkonen), ma che in questa occasione servirà soprattutto (visto che ormai il suo titolo lo ha già ampiamente messo ...

Spalletti : ''Inter da scudetto? Lo vincerà ancora la Juve'' : E' un Luciano Spalletti , carico e consapevole della forza della sua Inter nella conferenza stampa prima della sfida di stasera contro il Barcellona, snodo fondamentale per la qualificazione Champions ...