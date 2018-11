Insulti sessisti a deputata | Boldrini contro Salvini | “Mi paragonò a bambola gonfiabile

Camera - Insulti sessisti a una deputata - scoppia il caos in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto , ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti . Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto . “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

Cristina Parodi - gli Insulti sessisti dell'assessore di Cascina : insulti sessisti dell'assessore di Cascina , Sonia Avolio, di Fratelli d'italia, a Cristina Parodi . Avolio, che fa parte della giunta della leghista del comune pisano Susanna Ceccardi, molto in ascesa ...

Cristina Parodi - gli Insulti sessisti dell'assessore di Cascina : insulti sessisti dell'assessore di Cascina , Sonia Avolio, di Fratelli d'italia, a Cristina Parodi . Avolio, che fa parte della giunta della leghista del comune pisano Susanna Ceccardi, molto in ascesa ...

Insulti sessisti - bufera su consulente Toninelli : Ancora una bufera su Gaetano Intrieri , il consulente dei Trasporti che per il ministero di Danilo Toninelli ha curato dossier come Alitalia, l'Airbus della Ethiad preso in leasing dal governo Renzi, ...