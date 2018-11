InSight su Marte | Maurizio Cheli | ci dirà dove stiamo andando

InSight - ecco cosa farà la sonda nella sua missione su Marte : InSight è atterrata in modo perfetto su Marte , e adesso, per la sonda inizia il lavoro sulla superficie del Pianeta rosso. Dopo la prima fotografia inviata dalla sonda, adesso InSight dovrà ...

InSight è atterrato su Marte - esplosione di gioia degli scienziati Nasa : Il lander InSight della Nasa, partito il 5 maggio dalla Vandenberg in California, dopo aver viaggiato per mesi nel nostro sistema solare, è finalmente atterrato su Marte. Con i suoi 360 kg di peso, il braccino meccanico, i pannelli solari come grandi ali d'insetto per catturare energia e tre zampe per toccare il suolo, InSight ha fatto rimanere con il fiato sospeso il pool degli scienziati di Pasadena per ben 7 minuti della sua fantastica ...

I Green Day 'approdano' su Marte con il lander InSight : 'Fuori da questo mondo' : Aggiungendo: "Fuori da questo mondo", con tanto d'immagine del microchip. Officially landed on Mars ' 'Green Day Since 1986' was etched on a chip on the @NASAInSight Mars lander that landed at ...

Spazio - perché è importante la missione Nasa InSight su Marte : Milano, 27 nov., askanews, - "È arrivato su Marte il lander InSIght della Nasa, che, a differenza di tutti i lander precedenti, non andrà alla ricerca di luoghi dove possa essere scorsa l'acqua o ...

InSight : ecco cosa dovrà fare la sonda su Marte|«Qui tutto bene». La prima immagine dal pianeta rosso : Rilevare i terremoti marziani, misurare il calore proveniente dal sottosuolo e calcolare le oscillazioni del Polo Nord. tutto ciò servirà per capire la composizione interna del pianeta rosso e le differenze con la Terra

La sonda InSight è arrivata su Marte : InSight studierà l'interno di Marte e ci insegnerà scienza preziosa visto che ci prepariamo a inviare astronauti sulla Luna e più tardi su Marte". Dopo un viaggio di sette mesi circa , è stata ...

Sonda InSight - su Marte è in compagnia dei due rover Opportunity e Curiosity : Con l’arrivo di InSight su Marte sono tre i veicoli che stanno funzionando contemporaneamente sulla superficie del pianeta Rosso e che inviano preziosi dati a Terra. Oltre al lander appena arrivato ci sono i rover Opportunity e Curiosity (nella foto), che tante soddisfazioni ha dato agli scienziati), entrambi della Nasa. Una simile coincidenza era avvenuta per un breve periodo soltanto nel 2008, quando Opportunity esplorava il suolo marziano ...

Il primo selfie da Marte del lander InSight : Il suo nome, tradotto dall'inglese all'italiano, significa "intuito, intuizione", ed è il quindicesimo veicolo spaziale ad atterrare sul pianeta rosso. Il primo, il russo Mars 2, nel 1971 arrivò sul suolo marziano, ma finì per schiantarsi e andò perduto. Non tutti gli atterraggi sono andati a buon fine, infatti su 16 missioni spaziali, solo 6 hanno avuto dei risultati concreti. Oltre ad Insight, su Marte ad oggi sono attivi altri due veicoli ...

InSight dalla Terra a Marte : studiare il nostro gemello per studiare noi stessi : Il fascino di InSight (l’acronimo sta per Interior Exploration using Seismic Investigations Geo and Heat Transport) comincia, forse da una curiosità cabalistica, con la ricorrenza del numero sette: sette anni fa il progetto fu selezionato nel Programma Discovery della Nasa per le missioni scientific

InSight è su Marte (e ci si trova bene) : InSight è su Marte (e ci si trova bene) – La sonda della Nasa InSight ammartata regolarmente sul pianeta rosso, è il 15esimo veicolo a toccare il suolo marziano a partire dal 1971, quando su Marte ci arrivò il sovietico Mars 2, che però restò distrutto nella discesa. Alle 21.01 di ieri il segnale dalla stessa sonda per confermare che “sta bene” e che tutto funziona. Ora, il rover della missione potrà, finalmente, studiare il cuore di ...

Vince Nero a metà con 5 - 4 milioni e il 23.5%. In 3 - 5 milioni per il Gf Vip. Boom per Focus con InSight su Marte : Molto seguita la scienza: nell'ambito delle dirette scientifiche di ieri sera per la sonda Nasa da segnalare Marte Missione Insight che su Focus ha segnato 1 milione 81 mila spettatori , 4.15%, . ...

Il primo selfie di InSight su Marte : Ammartaggio perfetto, la missione Insight della Nasa è disceso in maniera eccellente su Marte, aprendo poi i suoi pannelli solari. E subito dopo l’arrivo, il selfie è d’obbligo: la Nasa diffonde su Twitter un’immagine scattata da Inshigt del veicolo sul pianeta rosso. Nel post su Twitter Insight recita in prima persona “C’è una bellezza tranquilla. Non vedo l’ora di esplorare la mia nuova casa”. E l’immagine ...

Ecco come è atterrata la sonda InSight su Marte nell'animazione 3D : appena cominciata un nuova avventura su Marte. A sei anni dall'atterraggio del rover Curiosity, il lander InSight della Nasa si prepara a catturare altri segreti del pianeta rosso, esplorandone il ...