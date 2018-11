Indonesia | aereo caduto | si indaga su sensore difettoso

Aereo precipitato in Indonesia - un sub muore durante le operazioni di soccorso : Un sommozzatore di 48 anni ha perso la vita mentre stava ricercando in mare i resti dell'Aereo Lion Air , precipitato lunedì 29 novembre in Indonesia . A riferire la notizia ai media locali è stato il ...

Indonesia : aereo caduto - muore sub impegnato in ricerche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Indonesia - recuperata scatola nera aereo : ANSA, - GIAKARTA, 1 NOV - E' stata recuperata la scatola nera dell'aereo della Lion Air caduto al largo di Giacarta con 189 persone a bordo. Le tv locali hanno hanno mostrato le immagini del ...

Aereo caduto in Indonesia - ritrovati 10 corpi e vari resti - : Le squadre di soccorritori sono al lavoro senza sosta: in mare sono stati recuperati alcuni cadaveri, effetti personali e oggetti. Si continua a cercare la scatola nera del velivolo Lion Air che si è ...

Indonesia - cade un aereo. Un italiano tra i 189 morti : Scarpe, vestiti, valigie, libri e parti della fusoliera dell'aereo. E poi i corpi delle vittime, smembrati, che galleggiavano nell'acqua. C'erano 189 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, ...

Disastro aereo Indonesia - il messaggio di Vincenzo Nibali per l’ex ciclista morto nella tragedia : “resto senza parole” : Tra le 189 vittime del Disastro aereo in Indonesia c’è anche l’ex ciclista italiano Andrea Manfredi: Vincenzo Nibali gli tributa un pensiero sui social Ieri il Disastro aereo avvenuto Indonesia, in cui hanno perso la vita 189 persone, ha fatto il giro di tutti i Tg del mondo. La tragedia avvenuta nel Paese asiatico ha registrato anche una vittima italiana. Andrea Manfredi, ex ciclista della Bardiani CSF, è morto a seguito dello ...

Aereo caduto Indonesia - trovati 10 corpi : 7.38 Sono stati ritrovati dai sommozzatori 10 corpi, tra cui quello di un bambino, e altri resti umani nel Mar di Giava,in Indonesia, dove è precipitato un Aereo della Lion Air con 189 persone a bordo. Sul volo c'era anche il 26enne italiano Andrea Manfredi. Lo ha resto noto il coordinatore dei soccorsi. I resti umani sono ora a disposizione degli esperti di medicina legale per i test del Dna, necessari all'identificazione.

Aereo caduto Indonesia - la vittima italiana è un ex ciclista 26enne - : Il ragazzo originario di Massa e con la passione del turismo sportivo, era una delle 189 persone a bordo del Boeing 737 diretto a Pangkal Pinang, al largo dell'isola di Sumatra

I morti per il maltempo e il disastro aereo in Indonesia : Sei morti per il maltempo che ha colpito l’Italia. Quattro vittime nel Lazio, una in Veneto, una a Napoli e una a Savona. Si tratta di persone colpite dalla caduta di alberi e pali della luce. Un disperso in Sardegna, mentre a Rapallo si è verificato un crollo nella diga del porto. Martedì ancora sc

Disastro aereo in Indonesia - morto l'ex ciclista italiano Andrea Manfredi : Il decollo, i primi problemi tecnici, la richiesta di tornare alla base e poi il silenzio. Si è consumato in tredici minuti il Disastro aereo avvenuto in Indonesia, dove un Boeing 737 della Lion ...

Indonesia - anche un italiano a bordo dell’aereo precipitato dopo il decollo : è Andrea Manfredi - 26 anni - di Massa : Il Boeing 737 è finito in mare pochi minuti dopo la partenza da Giacarta. Il presidente di Lion Air, Edward Sirait: «A bordo anche un passeggero italiano e un pilota indiano»

Aereo precipita in Indonesia : tra le 189 vittime un 26enne toscano : Un Boeing 737 MAX 8 della compagnia Lion Air, precipitato in mare poco dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta, aveva solamente due mesi di vita e aveva completato appena 800 ore di volo. Lo...

Ciclismo - è morto l'ex pro Andrea Manfredi : era sull'aereo caduto in Indonesia : ROMA - Andrea Manfredi , il giovane italiano di Marina di Massa morto nell'incidente aereo a Giacarta, Indonesia,, aveva un passato da ciclista professionista. Nel 2013 il 26enne aveva gareggiato con ...

Indonesia - caduto aereo con 188 a bordo : ANSA, - GIACARTA, 29 OTT - E' caduto in mare con 188 persone a bordo l'aereo passeggeri della compagnia Indonesiana Lion Air di cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo stamani da Giacarta. ...