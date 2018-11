Incidente mortale a Beano di Codroipo

Incidente mortale a Pesaro - in auto contro un albero. Perde la vita un ragazzo di 20 anni : Il ragazzo è stato trovato senza vita ancora all'interno della sua auto, una Mini, finita contro un albero , per ragioni ancora sconosciute. La tragica scoperta è stata fatta da un passante poco prima ...

“Sono io quello dell’Incidente mortale” : confessa il pirata che ha investito anziano sulla FiPiLi : Antonio Cestari, 39 anni, si è costituito agli agenti del commissariato di Pontedera sei ore dopo aver investito e ucciso Roberto Ceccarelli, un anziano sceso dalla sua auto a causa di un'avaria poco prima dell'uscita di Navicchio.Continua a leggere

Michele Bravi - l'accusa grave dopo l'Incidente mortale : quanti anni di carcere rischia : Il vincitore di X Factor 2013, Michele Bravi , rischia dai due ai sette anni di reclusione dopo il gravissimo incidente in via Chinotto a Milano, nel quale ha perso la vita una donna di 58 anni. Il ...

Michele Bravi coinvolto in un Incidente mortale : le ultime notizie nel comunicato - Ultime Notizie Flash : Michele Bravi coinvolto in un incidente mortale: le Ultime Notizie nel comunicato. Nell'incidente ha perso la vita una persona che viaggiava a bordo dell'altra macchina incidentata

MICHELE BRAVI/ Verissimo non trasmette l'intervista : il cantante coinvolto in un Incidente mortale - IlSussidiario.net : l'intervista di Verissimo a MICHELE BRAVI non verrà trasmessa questo pomeriggio. La decisione arriva da Mediaset in seguito all'incidente.

Dramma per Michele Bravi - coinvolto in un Incidente stradale mortale : Drammatico incidente stradale per Michele Bravi. Giovedì sera, attorno alle 20, il cantante vincitore della settima edizione di X Factor era alla guida di un’auto in car sharing, a Milano, quando si è scontrato con una moto di grossa cilindrata. La motociclista è morta dopo essere stata portata in ospedale. Il cantante, 24 anni, rischia di essere indagato per omicidio stradale. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, ...

Incidente mortale - alla guida Michele Bravi : cantante sotto choc annulla i concerti : Il vincitore della settima edizione di X Factor è rimasto coinvolto nello scontro in cui è morta la conducente dell'altra auto. La comunicazione su Facebook

Michele Bravi - il vincitore di X Factor coinvolto in un Incidente mortale : concerti annullati : Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, giovedì 22 novembre è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale ha perso la vita una donna in sella ad un ciclomotore. La notizia arriva dal team del cantante che confida “nel lavoro della magistratura nella determinazione delle responsabilità nel sinistro”. Quanto accaduto ha spinto Bravi ad annullare i concerti previsti in questi giorni a Milano e ...

Michele Bravi : impegni annullati per un Incidente mortale : Michele Bravi è sotto shock, e a dirlo è annuncio lanciato sulla sua pagina Facebook. Lo scorso giovedì sera, il cantante è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale, che ha causato la morte della conducente dell’altro veicolo interessato. “Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del sinistro. Quanto accaduto ha certamente ed intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che ...

